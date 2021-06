L’iPhone SE 3 compatible 5G arriverait bien en 2022

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste, vient de partager un rapport contenant plusieurs prédictions. Il nous indique que le prochain iPhone SE 3 serait bien compatible avec la 5G.

Pour l’analyste, le design de l’iPhone SE 3 serait similaire au modèle actuel. Toutefois, le smartphone devrait être équipé d’une puce plus puissante. Certes, un grand nombre de fans espèrent voir arriver un modèle borderless, mais il semblerait que cette idée ne fasse pas partie des plans actuels de la firme américaine.

Pour Kuo, l’iPhone SE 3 devrait conserver un écran LCD de 4,7 pouces. Si l’information se confirme, un iPhone moins cher et compatible avec la 5G pourrait attirer un grand nombre de personnes.

L’autonomie de l’iPhone est un point qui pourrait poser problème. Pourquoi ? L’actuel iPhone SE n’est pas à la hauteur des espérances en termes d’autonomie. Et avec la 5G, on pourrait s’attendre au pire. Les équipes d’Apple devraient donc redoubler d’efforts pour proposer aux fans un iPhone SE moins cher, compatible avec la 5G et avec une autonomie qui ne déçoit pas.

Pour les personnes qui attendent un Phone SE complètement chamboulé, il faudra attendre 2023. Ross Young, le fondateur de DisplaySearch, indique que le modèle prévu pour 2023 serait équipé d’un écran de 6,1 pouces avec un trou dans l’écran plutôt qu’une encoche.