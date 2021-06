iPhone 12 : quand Apple propulse le jeu mobile à un tout autre niveau

Le jeu sur mobile a bien changé en quelques décennies. Fini le temps où notre portable ne nous permettait de jouer qu’au jeu Snake. Avec la 4G, et bientôt l’arrivée de la 5G et le développement des systèmes Android et iOS, il est désormais possible de jouer à toute une palette de jeux vidéo sur mobile. Depuis plusieurs années, le secteur du jeu vidéo a les yeux rivés sur le mobile. Et ça Apple l’a bien compris.

Fin 2019, le jeu mobile représentait près de 80% des jeux en ligne, prouvant l’hégémonie du smartphone dans un secteur toujours dominé par Apple, comme nous vous l’expliquions dans un article de Worldissmall. La technologie mobile est d’ailleurs devenue le moteur de l’industrie du jeu. Rien d’étonnant donc qu’Apple tente de rivaliser avec les consoles et PCs grâce à son nouvel iPhone 12. Tour d’horizon des meilleurs jeux qui peuvent être joués sur l’iPhone 12.

Un bijou technologique

Chaque année, Apple nous promet une nouvelle prouesse technologique. Mais le dernier-né, l’iPhone 12 répond-il aux promesses affichées ? Sorti l’automne dernier, l’iPhone 12 est un outil de jeu puissant, qui saura satisfaire les utilisateurs les plus geeks. Équipé du processeur A14 Bionic à six cœurs et d’une carte graphique à quatre cœurs, il est capable de gérer quelque 11 trillions d’opérations par seconde, ce qui en fait un outil particulièrement adapté au jeu. Premier téléphone Apple doté de la 5G, il a été conçu avec la technologie LiDAR, qui permet d’améliorer la qualité des images projetées dans un jeu en réalité augmentée. Il est donc tout particulièrement adapté aux jeux mobiles les plus lourds et les plus exigeants.

Des jeux légers…

L’iPhone 12 a été conçu pour répondre aux besoins des gamers. Les utilisateurs du smartphone d’Apple pourront donc s’adonner à leurs jeux préférés. Ils pourront ainsi observer des temps de chargement plus rapides, surtout sur les jeux les plus légers, comme Candy Crush Saga. Équipé de la 5G, il permet à son utilisateur de profiter d’une expérience de jeu plus fluide lors de ses déplacements. Les joueurs peuvent ainsi se satisfaire d’une connexion plus stable, mais aussi d’actions plus rapides. Le délai entre le moment où le joueur clique sur un bouton et l’action dans le jeu est ainsi optimisé. Cette amélioration est un point particulièrement apprécié des joueurs de casino en ligne, qui se livrent à des tournois de poker ou des sessions de jeux de table en streaming où les temps de chargement de page réduits sont importants pour garder la spontanéité des actions. Cela permet une expérience plus réaliste et immersive pour le joueur, afin de lui donner l’impression qu’il joue dans un vrai casino. Le site arabianbetting.com, par exemple, ne nécessitent pas d’importantes capacités de traitement. La 5G affectera particulièrement les machines à sous 3D et les machines à sous vidéo, agrémentées d’animations vidéo, qui se chargeront encore plus rapidement. L’iPhone 12 sait donc gérer sans problème ces différents types de jeux.

… Aux plus gourmands en ressources

Mais ce sont encore sur les jeux gourmands en ressources que l’iPhone 12 impressionne le plus. Il se montre extrêmement performant sur les jeux les plus lourds aux graphismes les plus sophistiqués comme League of Legends : Wild Rift, dont la sortie avait été annoncée il y a plusieurs mois sur Forbes. Ce jeu populaire sur PC a pu être adapté sur smartphone et disponible sur iOS grâce aux technologies 5G et A14 Bionic déployées dans l’iPhone 12. L’écran OLED et la carte graphique GPU assurent une expérience de jeu fluide et agréable. Il en est de même pour les jeux Crash Bandicoot: On the Run! et Marvel Realm of Champions, également exigeants en termes de capacités et de ressources. Sur ces jeux, l’iPhone 12 a laissé plus de liberté aux développeurs en termes de fonctionnalités qu’ils pouvaient proposer aux joueurs et de qualité visuelle. Ainsi les joueurs peuvent choisir parmi une large palette de personnages mais aussi de caractéristiques.

Avec l’iPhone 12, la marque à la pomme tente de rivaliser avec les consoles de jeux portables en offrant une expérience de jeu performante et agréable. Ainsi les jeux aux gameplays les plus exigeants peuvent être joués sur le smartphone. Il y a fort à parier que l’iPhone 12 deviendra dans quelques années le premier support de jeux vidéo.