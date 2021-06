DroidKit : la solution complète pour votre Android

Les smartphones Android se sont développés dans tous les domaines. En parallèle, leurs problèmes ont aussi évolué. Les blocages et les coupures sont devenus plus fréquents. C’est pourquoi iMobie a pensé à développer une solution – DroidKit pour ces ennuis. Il s’agit d’un logiciel capable de résoudre de nombreux problèmes sur les téléphones Android. Voici les détails de ses modules un par un.

Comment déverrouiller un Android sans code

C’est un casse-tête connu par plusieurs utilisateurs. Comment déverrouiller un téléphone Android sans connaitre son code ? Nous n’allons pas revenir sur les causes. Elles sont nombreuses. Toutefois, trouver une solution semble impossible au début. En effet, le verrouillage est destiné à protéger votre mobile. Mais avec Droidkit, rien n’est impossible. Le logiciel est capable d’éliminer rapidement n’importe quel mot de passe ou schéma de verrouillage. L’opération est possible sans l’obligation de passer par une réinitialisation du système. Il suffit de lier l’appareil à l’ordinateur puis d’accéder au module relatif à cette fonctionnalité.

S’il y a une possibilité de les sauver avant de désactiver le verrouillage de l’écran Android, n’hésitez pas à l’adopter. Voici la démarche à suivre.

Lancez DroidKit et accédez au module de Déverrouillage l’écran

Choix du module de déverrouillage de l’écran Android

Connectez le smartphone à l’ordinateur et cliquez sur Commencer

Début du déverrouillage du mobile Android

Cliquez sur Supprimer Maintenant

Lancement du déverrouillage de l’écran Android

L’écran de verrouillage sur Android sera déverrouillé.

Suppression du verrouillage terminée

Comment récupérer des données perdues Android sans root

C’est parmi les services les plus demandés dans les logiciels de gestion de mobile. La récupération des fichiers est l’un des points qui attirent l’attention des utilisateurs. Pour ceci, DroidKit a décidé de vous offrir un module hautement qualifié qui s’occupe de la récupération des données. Plusieurs types sont pris en charge : les fichiers audios, les vidéos, les contacts et même les pièces jointes de WhatsApp. DroidKit propose un mode de Récupération Rapide. Il est conseillé de l’utiliser au début. La grande majorité des fichiers est détectable via ce mode. Il suffit de sélectionner les éléments à récupérer. Puis, ils seront sur votre ordinateur en un temps record. Si vous cherchez des fichiers perdus depuis longtemps, vous pouvez essayer la Récupération Profonde. Néanmoins, ce mode nécessite un root du téléphone. Un grand nombre de documents éliminés du smartphone sera de nouveau devant vous. Il est possible de les restaurer sur le mobile ou sur l’ordinateur. Le choix vous revient. Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez récupérer les données de la carte SD aussi. Une fenetre séparée est dédiée à ce type de restauration. Ci-dessous les étapes à suivre.

Lancez DroidKit et accédez au module de récupération des données > Cliquez sur Récupération rapide

Choix du module de de récupération rapide

Choisissez les types de données à récupérer > Cliquez sur Commencer

Choix des données à récupérer

Connectez votre téléphone au logiciel > Cliquez sur Commencer

Connexion entre le téléphone et le logiciel

Sélectionnez les fichiers à récupérer > Cliquez sur le bouton du lancement de l’opération

Récupérer les fichiers supprimés Android

Autres fonctions importantes de DroidKit

Vous cherchez certainement un outil qui s’occupe du bon fonctionnement de votre appareil Android. Il est désormais disponible. DroidKit est la solution idéale pour gérer vos fichiers, installer une mise à jour ou éliminer un verrouillage.

C’est donc l’occasion de découvrir DroidKit et ses modules. Voici une revue complète de ce logiciel.

Extraire les données importantes depuis un téléphone Android

Ce module est destiné à récupérer les données d’un téléphone qui s’est planté. Si votre appareil Android refuse de répondre, DroidKit pourra alors extraire les documents qu’il contient. Connectez-le au PC ou Mac puis lancez le logiciel et laissez-le faire le travail. Vous pouvez choisir entre 13 types de données. DroidKit commencera le scan. Ensuite, il détaillera les résultats dans un tableau. Le programme propose une organisation très détaillée. Il suffit de cocher sur chaque élément. Vous devez, à ce moment, fouiller et choisir les fichiers à extraire. Vous devez alors choisir vers l’ordinateur ou le mobile Android. En quelques minutes, les fichiers seront là de nouveau. C’est la solution idéale pour récupérer les données d’un téléphone à écran cassé ou à écran noir. Vous avez aussi la possibilité de récupérer vos données WhatsApp à partir de Google Drive ou vos contacts qui existent sur la carte SIM. Choisissez la méthode à adopter avant de lancer l’extraction.

Choix du module d’extraction de données

Réparer des problèmes sur Android OS

Au lieu de contourner les bugs, Droidkit propose désormais des solutions afin de les éliminer. Pourquoi aller vers l’extraction des donnés alors que vous pouvez enterrer le problème de l’écran noir ou du redémarrage automatique ? Ceci passe via le module de réparation intégré au logiciel. Afin de protéger ce dernier, DroidKit met votre téléphone en mode de récupération. De plus, il télécharge le firmware qui y correspond. Tout le processus se réalise d’une manière automatique. L’utilisateur doit seulement lancer l’opération. Veillez surtout à garder une connexion active avec l’ordinateur pendant la réparation. Un message apparaitra à l’écran pour indiquer la fin de la réparation. Ce module est vraiment très intéresant. Toutefois, il n’est compatible qu’avec les téléphones Samsung pour l’instant. Les propriétaires des autres marques doivent encore attendre.

Choix du module de réparation

Contourner le compte Google/FRP Samsung

Personne ne peut douter dans le niveau de sécurité adopté par Google dans ses services. Le géant américain fait tout afin d’empêcher l’usurpation de vos données confidentielles. Et parfois, les mesures qu’il prend pourraient poser un problème. Le FRP, par exemple, est une protection qui rend la suppression de votre compte Google impossible sur l’appareil Android. La seule solution dans cette situation est de fournir le mot de passe relatif au compte. Mais dans plusieurs cas, ce privilège n’est malheureusement pas disponible. Des utilisateurs qui ne suppriment pas leurs comptes avant de vendre leurs appareils. D’autres qui oublient tout simplement les mots de passes. Il faut savoir que même une restauration de l’appareil n’éliminera pas la protection FRP. D’où l’importance de Droidkit qui est capable de dépasser ce problème. L’opération est réalisable d’une manière très simple. Un clic sur le module relatif à la vérification Google suffit. Vous n’avez qu’à attendre le résultat. Néanmoins, pensez à bien sécuriser vos données avant de commencer. EIles seront supprimées complétement de l’appareil.

Lancez DroidKit et accédez au module de contournement FRP

Choix du module pour contourner FRP Google

Réinstaller/Maj Android

Droidkit commence à vous intéresser ? Ce n’est pas encore fini. Le logiciel d’iMobie est aussi capable de gérer les mises à jour Android de votre appareil. D’abord, vous pouvez vérifier, sur son interface, s’il y a une nouvelle mise à jour. Son nom ainsi que sa version seront affichés dans un tableau détaillé. Ceci facilitera le choix à l’utilisateur. Ensuite, il est possible de lancer l’installation directement à partir de DroidKit. Si votre mobile éprouve des signes de dysfonctionnement, réinstaller Android pourrait être alors la solution. Accédez au module de la mise à jour Samsung sur le logiciel et activez l’installation. A la fin du processus, l’appareil devrait reprendre son fonctionnement habituel. Avec cette méthode, vous pouvez éliminer complétement la mise à jour des mobiles sur l’appareil. La décision de la méthode à adopter vous revient.

Lancez DroidKit et accédez au module de réinstallation du système

Choix du module pour réinstaller/MAJ le système

Nettoyer les fichiers inutiles

Pour assurer un bon fonctionnement du téléphone, il faudra éliminer les résidus de sa mémoire interne. Ces résidus sont généralement les cookies, les caches et d’autres fichiers liés à l’installation des applications ou à la navigation internet. Au fil du temps, ils occupent une bonne partie de la capacité de de stockage et empêche l’appareil de tourner correctement. DroidKit est là pour enterrer ce dilemme. Le module de nettoyage du logiciel prend la lourde tâche de détecter les documents inutiles de votre mobile. Tous les fichiers qu’il juge non nécessaires au fonctionnement de l’appareil seront devant vous. Ils sont organisés par catégorie : les fichiers du cache, les fichiers apk puis le reste. C’est un gros avantage puisque vous ne devez plus fouiller votre téléphone pour trouver les éléments inutiles à supprimer. Désormais, vous pouvez supprimer les cookies Android ou vider le cache du Samsung directement via DroidKit. Donnez un coup de boost à la mémoire de l’appareil avec ce module. Ci-dessous les étapes à suivre.

Choix du module de nettoyage

Conclusion

Avec DroidKit, vous n’aurez plus besoin d’aucun autre logiciel pour vous occuper d’un téléphone Android. Cet outil réalise tout ou presque : la récupération, la réparation et même le déverrouillage.

Vous pouvez l’adopter en cas de l’écran noir. Sans oublier aussi sa capacité au déverrouiller l’écran du mobile ou encore de contourner le mode FRP de Google. DroidKit est une solution compète de pour votre Android. Nous vous laissons le temps de découvrir ses nombreux avantages avant de nous mentionner votre avis.