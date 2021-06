L’Apple Watch Series 7 dotée d’une puce S7 double face plus petite ?

Selon un rapport publié récemment par DigiTimes, l’Apple Watch Series 7 pourrait être équipée d’une petite puce A7 fabriquée par ASE Technology, le fournisseur habituel de la firme de Cupertino.

La prochaine génération d’Apple Watch adopterait la technologie System in Package (SiP). Celle-ci permet la miniaturisation des modules, ce qui rendrait possible l’intégration d’une puce « S7 » plus petite. Si l’information se confirme, la nouvelle puce laisserait de la place pour d’autres composants, notamment une batterie plus grande ou de nouveaux capteurs.

Bloomberg, Mark Gurman et Debby Wu ont également annoncé que l’entreprise américaine pourrait équiper la future Apple Watch Series 7 d’un écran avec des bords plus fins. Côté design, les fans pourraient s’attendre à une nouvelle couleur verte et à un design avec des bords plats.

Pour les fonctionnalités, les rumeurs qui circulent sur la toile indiquent que la septième génération de la montre d’Apple introduirait un capteur pour détecter la température corporelle et surveiller la glycémie. Toutefois, les analystes affirment qu’il est peu probable que ces options soient prêtes cette année.

Bloomberg indique également que l’Apple Watch 7 aurait une compatibilité ultra wideband (UWB) améliorée. Pour Mark Gurman, la future montre aurait un boîtier un peu plus épais et un écran laminé. Pour rappel, la smartwatch devrait sortir en septembre 2021.