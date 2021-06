Comment enregistrer son écran sous Windows 10 ?

HitPaw Screen Recorder est un logiciel avec essai gratuit disponible sous Windows 10 (et bientôt sur macOS) qui permet comme son nom l’indique d’enregistrer votre écran, mais aussi votre webcam. Il propose également prend en charge l’enregistrement d’image dans l’image.

Tutoriel : enregistrer l’écran de son PC avec HitPaw Screen Recorder

Étape 1 : Télécharger et installer

Téléchargez HitPaw Screen Recorder en cliquant ici et installez-le sur votre ordinateur Windows.

Étape 2 : Sélectionnez la zone à enregistrer

Sur l’écran d’accueil, vous trouverez 3 options. Pour enregistrer l’écran, cliquez sur la première option. Vous pouvez ensuite faire un simple clic pour sélectionner l’ensemble de l’écran ou un clic long pour sélectionner une fenêtre définie.

Vous pouvez cliquer sur la barre d’enregistrement ou sur l’icône au centre de l’interface pour déplacer la fenêtre d’enregistrement.

Étape 3 : Lancez l’enregistrement

Cliquez sur l’icône d’enregistrement, et HitPaw Screen Recorder commencera à enregistrer votre écran. Pendant le processus d’enregistrement, vous pouvez cliquer sur le bouton de pause pour l’interrompre. Si vous souhaitez terminer l’enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton d’arrêt.

Note :

Vous pouvez cliquer sur l’icône de la caméra pour effectuer une capture d’écran rapide.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône PIP pour passer rapidement à l’enregistrement de la webcam ou à l’enregistrement image par image.

Étape 4 : Terminez l’enregistrement et éditez la vidéo

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton d’arrêt, le logiciel termine l’enregistrement et lance l’interface d’édition.

Vous pouvez cliquer sur l’icône de lecture pour prévisualiser la vidéo ou commencer à la découper comme vous le souhaitez. Si vous n’avez pas besoin d’éditer la vidéo, vous pouvez simplement cliquer sur l’icône “Ouvrir le dossier de destination” pour vérifier la vidéo.

Comme expliqué en début d’article, il est également possible d’enregistrer une webcam avec HitPaw Screen Recorder et des vidéos d’image dans l’image. Concernant le prix du logiciel, celui-ci est de 49,99€ pour une licence à vie si vous êtes satisfait par la version d’essai et souhaitez aller plus loin.