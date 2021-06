iOS 15 : ce qui va changer sur votre iPhone

Lors de la conférence annuelle des développeurs (WWDC) organisée le lundi 7 juin dernier, Apple a dévoilé entre autres la future mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile : iOS 15. Celle-ci apporte plusieurs changements, notamment concernant FaceTime, les applications Météo, Wallet, Messages, etc. Découvrons ensemble les changements apportés à l’iPhone par ladite mise à jour.

iOS 15 apporte à l’iPhone une fonction « Partagée avec vous » dans l’application Apple News. La même option sera disponible dans l’application Photos.

La fonction « Focus » permettra à l’utilisateur d’ignorer les notifications qui n’ont rien à voir avec ce qu’il est en train de faire. Quand il règlera son iPhone en mode travail, il ne recevra que les notifications relatives à l’application de mail, entre autres.

La nouvelle mise à jour nous permettra aussi de rechercher nos photos par lieu, scènes, personnes et texte. De plus, il sera possible d’ajouter des chansons d’Apple Music à des vidéos.

iOS 15 permettra également aux utilisateurs de recevoir une clé d’hôtel sur leur iPhone. Il sera aussi possible de déverrouiller sa maison avec Apple Wallet.

Et pour finir, l’application Météo fera peau neuve. Selon les dires d’Apple, l’app bénéficiera d’un nouveau design et d’une nouvelle mise en page. Pour les cartes, elles afficheront des points de repère en 3D, des niveaux d’élévation, etc.