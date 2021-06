Shazam d’Apple dépasse le milliard de Shazams par mois

Shazam, l’application et le service de découverte musicale les plus populaires d’Apple, a franchi une nouvelle étape aujourd’hui, dépassant le milliard de Shazams par mois et un total de 50 milliards de “tags” depuis le lancement de l’application.

Shazam a été lancé en 2002 sous la forme d’un service de messagerie texte, mais a commencé à connaître une croissance significative lorsque l’App Store a été lancé en 2008, et avec lui, l’application Shazam.

Shazam a atteint son premier milliard de tags au bout de 10 ans, mais aujourd’hui, moins de 10 ans après, Shazam a réussi à faire correspondre plus de 50 milliards de tags à 51 millions de chansons. Le tout premier résultat de Shazam était “Jeepster” de T. Rex, et ce résultat avait été délivré par un message texte.

La 50 milliardième chanson Shazamée a été la chanson de mandopop d’Evangeline “框不住的愛 (不插電版)”, et “Dance Monkey” de Tone and I reste la chanson la plus Shazamée de tous les temps.

Shazam est intégré nativement aux appareils Apple, de sorte que vous pouvez demander à Siri d’identifier une chanson, ou vous pouvez accéder à la fonctionnalité de reconnaissance musicale via le Centre de contrôle sur l’iPhone et l’iPad. Une application Shazam est également disponible sur l’App Store.

À l’avenir, Apple mettra une fonctionnalité ShazamKit à la disposition des développeurs, permettant aux applications tierces d’intégrer la technologie de reconnaissance audio de Shazam dans leurs applications. Les applications pourront faire correspondre de la musique au catalogue de chansons de Shazam, mais cette technologie peut également être utilisée pour faire correspondre n’importe quel fichier audio préenregistré à des résultats personnalisés. Apple prévoit de lancer ShazamKit dans le courant de l’année.