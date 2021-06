WWDC 2021 : ce qu’il faut retenir de la conférence d’Apple

Elle était attendue, et elle n’a pas déçu ! La dernière conférence d’Apple à l’occasion de la WWDC 2021, destinée aux développeurs, a été riche en annonces. Sans plus attendre, World is Small fait un petit récapitulatif de ce qu’il fallait retenir.

iOS 15 mis en avant, FaceTime sur Android et Windows

iOS 15 a évidemment été l’élément central de cette conférence, puisque c’est avec l’iPhone et son système d’exploitation que la marque à la pomme a ouvert les hostilités. Apple a effectivement repensé le système de notifications puisque celles-ci seront modulables ! Les utilisateurs pourront décider, selon l’application et le moment de la journée, quand les recevoir. LiveText, également annoncé, est une fonctionnalité qui reconnaîtra le texte dans une image : il pourra ensuite être enregistré ou copié-collé. Mais la plus grosse nouveauté de cette WWDC 2021, c’est évidemment FaceTime, qui sera boosté aux stéroïdes. L’application d’appels vidéo pourra générer des liens d’invitation pour que l’on puisse rejoindre… même depuis un appareil Android ou Windows ! Il sera également possible, désormais, d’isoler sa voix des bruits environnants. Enfin, Shareplay rendra possible le partage de contenu (musiques, vidéos, streaming…) durant les appels FaceTime.

Nouveautés sur iPad

L’iPhone était certes au centre des attentions, mais l’iPad n’est pas en reste. La fonctionnalité Splitted View (qui permet de faire cohabiter deux tâches à l’écran) a été améliorée : il sera en effet plus simple d’alterner entre les applications. QuickNotes sera aussi une nouvelle application permettant de naviguer plus facilement entre différentes notes.

“Apple devices, assemble !”

L’une des grandes annonces de cette WWDC 2021, c’est aussi Monterey. Un tout nouveau système d’exploitation pour les Mac, qui permet notamment de contrôler plusieurs appareils Apple avec un clavier ou une souris. AirPlay débarque aussi sur Mac, pour transférer les images et sons d’un iPhone sur les écrans des ordinateurs.

Vie privée très privée

La vie privée a également été largement abordée lors de la conférence. Pour la protéger, l’application Mails cachera désormais l’adresse IP et la géo-localisation des utilisateurs. L’adresse IP est également cachée sur Safari. Et Siri traitera désormais les commandes en local, sans connexion internet.

Aucune date de sortie officielle n’a pour l’instant été évoquée, mais on s’attend évidemment à une sortie en fin d’année.