L’iPad Mini aux bords plus fins et sans bouton Home arriverait bien cette année

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple travaille sur une version remaniée de l’iPad mini qui sera la première mise à jour du design de la tablette de petite taille de la marque depuis six ans.

L’iPad mini mis à jour présentera des bords plus fins, et Apple testera également un design sans bouton Home. Nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs concernant une nouvelle version de l’iPad mini, qui pourrait être dotée d’un écran de 8,5 à 9 pouces, soit une augmentation notable par rapport à l’écran actuel de 7,9 pouces.

Des images d’un modèle factice d’iPad mini ont même fuité au début de l’année, mais il n’est pas certain que cette maquette soit exacte car elle comportait un bouton Home.

En plus d’un nouvel iPad mini, Apple travaille également sur une version d’entrée de gamme plus fine de l’iPad destinée aux étudiants, l’iPad mini et le nouvel iPad à prix abordable étant tous deux prévus pour “la fin de cette année”.

Le rapport de Bloomberg a également mis en évidence un nouvel iPad Pro à venir en 2022 qui pourrait être doté de capacités de recharge sans fil MagSafe ainsi que de la possibilité de recharger “à l’envers” d’autres appareils sans fil.