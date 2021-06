Apple a travaillé sur une tablette Mac, un MacBook Air 15″ & un iPod “Super Nano”

Des emails internes d’Apple ont révélé que la société avait envisagé de proposer une tablette Mac, un modèle MacBook Air 15 pouces, ou encore un iPod “Super Nano”, entre autres.

Un courriel partagé par le compte Twitter Internal Tech Emails, divulgué dans le cadre du litige opposant Epic Games à Apple, montre l’ordre du jour d’une réunion de l’équipe de direction d’Apple rédigée par Steve Jobs en août 2007, deux mois seulement après le lancement de l’iPhone premier du nom. Le document présente des points de discussion pour un certain nombre de produits Apple qui n’ont jamais été commercialisés.

L’ordre du jour fait référence à un modèle de MacBook Air 15 pouces pour 2008. Le MacBook Air qui a réellement été lancé en 2008 était un modèle de 13 pouces, et en 2010, la société a introduit une version 11 pouces. La taille de l’écran de 15 pouces a été conservée pour le MacBook Pro uniquement et n’est jamais arrivée sur le MacBook Air. Nous avons maintenant des preuves concrètes que la société envisageait sérieusement une variante plus grande du MacBook Air.

Les rumeurs concernant un modèle MacBook Air de 15 pouces ont récemment refait surface, Apple envisageant à nouveau de proposer un écran plus grand sur son ordinateur portable ultra-fin. Le document fait également référence à une tablette Mac. Cet appareil pourrait simplement avoir été un concept précurseur de l’iPad, qui a été introduit en 2010, mais il est à noter que la société a spécifiquement envisagé un facteur de forme de tablette pour le Mac au début.

L’agenda mentionne un iPod “Super Nano”, dont le prix est de 199 dollars et dont le lancement semble prévu en 2008. Ce prix est 50 dollars plus cher que le modèle de base de 4 Go de l’iPod Nano de troisième génération qui a été lancé un mois après l’envoi de cet e-mail. L’iPod Super Nano semble être un appareil nettement différent de l’iPod Nano 3.

Enfin, l’e-mail mentionne un “nouvel iPod shuffle” pour 2008, mais ce modèle n’a apparemment jamais été commercialisé. L’iPod shuffle de deuxième génération a été lancé en 2006, et l’iPod shuffle de troisième génération en 2009. Deux nouvelles séries de couleurs ont été lancées en février et septembre 2008, mais aucun nouveau modèle. Il est possible qu’Apple ait initialement prévu de lancer la troisième génération de l’appareil en 2008, mais qu’après des retards, le lancement ait été repoussé à l’année suivante.