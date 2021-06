Infographie : 10 conseils pratiques pour sécuriser son smartphone

Aujourd’hui, un smartphone n’est plus seulement un simple téléphone, c’est presque devenu un ordinateur portable. Il contient des données personnelles et professionnelles confidentielles. On peut ainsi dire qu’il contient une bonne partie de votre vie.

Étant donné qu’il est connecté à internet, il peut être facilement accessible aux pirates informatiques et personnes mal intentionnées comme pour un ordinateur, s’il n’est pas bien sécurisé.

En fait, il existe des règles de sécurité à suivre pour protéger votre téléphone mobile. Vous pouvez, par exemple, mettre place de l’authentification à deux facteurs ou chiffrer les données de votre smartphone. L’infographie suivante (créée par Lebonantivirus) résume 10 règles à suivre, pour protéger votre smartphone.