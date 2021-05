L’iPad 2 est désormais obsolète dans le monde entier

L’iPad 2, présenté par Steve Jobs en mars 2011, a officiellement été classé dans la catégorie des produits “obsolètes” dans le monde entier. Sorti moins d’un an après le lancement de l’iPad premier du nom, l’iPad de deuxième génération a participé à la popularisation des tablettes et a jeté les bases pour les années à venir.

Apple a ajouté l’iPad 2 à sa liste de produits “vintages et obsolètes” en mai 2019, le rendant ainsi obsolète dans tous les pays, à l’exception des États-Unis et de la Turquie, où la loi locale exigeait qu’Apple continue de le considérer comme un produit vintage. Jeudi, cependant, Apple a mis à jour sa liste pour ajouter le nouvel iPad à sa liste officielle de produits obsolètes, le jugeant comme tel dans le monde entier.

L’iPad de deuxième génération arborait un nouveau design et était 33 % plus fin que l’iPad original. L’iPad 2 présentait également de nouvelles fonctionnalités, notamment une caméra frontale pour les appels FaceTime, un gyroscope et un processeur A5 double cœur actualisé, deux fois plus rapide que l’iPad original et jusqu’à neuf fois plus rapide en termes graphiques. La tablette était également proposée en modèles blanc et noir.

Apple classe les produits qui ont été abandonnés depuis au moins sept ans comme “obsolètes”, ce qui signifie qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun service matériel de la part de la marque américaine ou de ses fournisseurs de services.