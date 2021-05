L’Apple Watch sera bientôt contrôlable avec des gestes de la main

Apple a présenté hier une longue liste de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir, dont AssistiveTouch pour l’Apple Watch, qui permettra aux utilisateurs de contrôler une Apple Watch sans avoir à toucher l’écran.

Grâce à l’apprentissage automatique (machine learning) de l’Apple Watch, le gyroscope, l’accéléromètre et le capteur de fréquence cardiaque de la smartwatch d’Apple pourront détecter de subtiles différences dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons, et ces mouvements permettront aux utilisateurs de déplacer un curseur sur l’écran de l’Apple Watch par une série de gestes de la main, comme un pincement ou un serrage de poing par exemple.

AssistiveTouch sur l’Apple Watch permettra à ceux qui ont des malformations au niveau de certains membres de répondre plus facilement aux appels entrants, de contrôler un pointeur de mouvement à l’écran, d’accéder au Centre de notification et au Centre de contrôle, et plus encore.

Apple indique qu’AssistiveTouch pour l’Apple Watch sera disponible avec une mise à jour logicielle. La fonctionnalité fera probablement partie de watchOS 8, qui devrait être dévoilé aux côtés d’iOS 15, macOS 12 et tvOS 15 lors de la WWDC 2021 le mois prochain.