Tutoriel : connecter une manette PS5 DualSense & Xbox Series X à l’iPhone/iPad

Avec la sortie d’iOS 14.5 et de tvOS 14.5, les utilisateurs d’Apple peuvent désormais connecter leurs manettes PS5 DualSense et Xbox Series X à un iPhone, un iPad et une Apple TV. Suivez ce tutoriel pour savoir comment cela fonctionne.

Depuis iOS 13 et tvOS 13, les utilisateurs peuvent connecter les manettes de consoles populaires à un iPhone ou à une Apple TV pour jouer aux jeux Apple Arcade et à d’autres jeux iOS, au lieu de devoir dépenser de l’argent supplémentaire pour des manettes compatibles MFi.

Les dernières mises à jour, iOS 14.5 et tvOS 14.5, introduisent une prise en charge supplémentaire des dernières manettes de jeu de Sony et Microsoft, permettant d’utiliser la manette PS5 DualSense et la manette Xbox Series X avec les iPhone et iPad.

Ce tutoriel vous guidera dans le processus de jumelage de votre manette DualSense ou Series X à votre appareil Apple. Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez mettre à jour votre iPhone/iPad vers iOS 14.5 (Réglages > Général > Mise à jour logicielle).

Comment connecter la manette PS5 DualSense à l’iPhone ou à l’iPad ?

1) Ouvrez l’application Réglages de votre appareil iOS et rendez-vous dans Bluetooth.

2) Sur votre manette DualSense, appuyez simultanément sur le bouton Share (à droite de la croix directionnelle) et sur le bouton PS (entre les joysticks). Maintenez-les enfoncés pendant au moins trois secondes, jusqu’à ce que vous voyiez la barre lumineuse clignoter en bleu.

3) Sur votre iPhone/iPad, sous “Connexion aux autres appareils”, appuyez sur votre contrôleur PS5 DualSense, puis appuyez sur Jumeler.

Pour économiser la batterie une fois que vous avez fini d’utiliser la manette, retournez à l’écran des paramètres Bluetooth et touchez l’icône d’information (“i”) à côté de la manette PS5, puis choisissez Déconnecter ou Oublier cet appareil pour le supprimer de la liste.

Comment connecter la manette Xbox Series X à l’iPhone ou l’iPad ?

1) Ouvrez l’app Réglages de votre iPhone/iPad et appuyez sur Bluetooth.

2) Sur votre manette Xbox Series X, maintenez enfoncé le bouton d’appairage situé sur le dessus de la manette pendant quelques secondes.

3) Sur votre appareil iOS, sous “Connexion aux autres appareils”, appuyez sur votre manette Xbox Series X puis sur Jumeler.

Pour économiser la batterie une fois que vous avez terminé d’utiliser la manette, retournez à l’écran des paramètres Bluetooth et appuyez sur l’icône d’information (“i”) à côté de la manette Xbox Series X, puis appuyez sur Déconnecter ou Oublier cet appareil pour le supprimer de la liste.

Vous pouvez désormais jouer aux jeux iPhone et iPad avec votre manette PS5 ou Xbox Series X. Si vous avez rencontré un problème pendant ce jumelage, n’hésitez pas à utiliser les commentaires !