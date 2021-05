Benchmark : l’iPad Pro M1 est 56% plus rapide que la génération précédente

Le mois dernier, Apple a présenté un nouvel iPad Pro doté de la même puce M1 que celle qui équipe les derniers Mac, et les premiers résultats des tests de référence indiquent que l’iPad Pro M1 est plus de 50 % plus rapide que l’iPad Pro de la génération précédente.

Sur la base de cinq scores légitimes de Geekbench 5 pour l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération équipé de la puce M1, l’appareil obtient des scores moyens en mode monocœur et multicœur de 1 718 et 7 284, respectivement. À titre de comparaison, l’iPad Pro 12,9 pouces de quatrième génération équipé de la puce A12Z obtient des scores moyens respectifs en mode monocœur et multicœur de 1 121 et 4 656, ce qui signifie que l’iPad Pro M1 est environ 56 % plus rapide.

Geekbench 5 : Scores multi-cœurs moyens

MacBook Air M1 : 7 378

iPad Pro M1 : 7 284

MacBook Pro 16″ Core i9 : 6 845

A12Z iPad Pro : 4,656

Il convient de noter que l’iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération équipé de la puce A12X a un score multicœur moyen plus élevé (4 809), probablement en raison d’une variation statistique, mais l’iPad Pro M1 est tout de même 51 % plus rapide, ce qui correspond à l’affirmation marketing d’Apple selon laquelle l’iPad Pro M1 est jusqu’à 50 % plus rapide que la génération précédente.

Les résultats du benchmark révèlent que l’iPad Pro M1 a des performances pratiquement identiques à celles des Mac M1 sortis à l’automne dernier. Le MacBook Air M1, par exemple, obtient des scores moyens respectifs de 1 701 et 7 378 pour les fonctions monocœur et multicœur. Cela signifie que l’iPad Pro M1 est plus rapide qu’un MacBook Pro 16 pouces équipé d’un processeur Intel Core i9, dont les scores moyens en mode monocœur et multicœur sont respectivement de 1 091 et 6 845.

En ce qui concerne les performances graphiques, l’iPad Pro M1 a actuellement un score “Metal” moyen de 20 578, ce qui est jusqu’à 71 % plus rapide que l’iPad Pro de génération précédente avec la puce A12Z et à peu près égal aux performances graphiques des Mac M1.

Le nouvel iPad Pro a été rendu disponible en précommande le 30 avril dernier, et son lancement est prévu le 21 mai. Les tests complets de l’appareil devraient sortir la semaine prochaine.