Apple : un nouveau revêtement anti-trace pour l’iPhone 13

Max Weinbach, informateur réputé pour dévoiler plusieurs mois en avance les nouveautés phares d’Apple, est en partenariat avec la chaîne Youtube EverythingApplePro. Récemment, le youtubeur a dévoilé plusieurs nouveautés dans une vidéo concernant les prochains modèles d’iPhone, l’iPhone 13, 13 mini et 13 Pro Max.

Plusieurs éléments ont été confirmés à travers cette vidéo, notamment l’arrivée d’un écran always-on dont tous les modèles d’iPhone 13 seront équipés. La grosse nouveauté de cet écran sera l’affichage continu des informations utiles telles que le niveau de batterie, les notifications (liées aux réseaux sociaux, aux SMS,…), l’heure et la météo. Afin de contrebalancer la consommation de cette fonctionnalité, Apple à l’intention d’intégrer une batterie plus performante que pour les modèles d’iPhone 12 de l’année précédente.

Est également évoqué un tournant esthétique au niveau des coloris proposés par la marque à la pomme au niveau de l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, les modèles les plus hauts gamme. Ces nouveaux téléphones doivent inaugurer le coloris noir mat. Celui-ci devrait être similaire au coloris des anciens modèles iPhone 7 et 7 Plus.

Le géant américain, dont le siège social se trouve à Cupertino, avait comme projet de décliner l’iPhone dans une couleur orange-bronze, mais a rapidement abandonné l’idée.

Apple doit remplacer le dos en verre de ses iPhone, qui est très sensible aux traces de doigts, par un nouveau revêtement en acier inoxydable et imperméable aux tâches de gras qui a pour but de régler ce problème disgracieux.

Les tranches plates propres aux modèles les plus récents ne seront pas laissées de côté, et auront également droit à ce tout nouveau revêtement. Information des plus intéressantes notamment pour les personnes qui ne protègent pas leurs iPhone avec une coque adaptée.

Alors que l’année 2020 a été sujette à de nombreux retards dans les chaînes de production des smartphones à l’échelle mondiale, MonPetitMobile révèle qu’Apple n’a pour l’instant pas de retard et que la marque à la pomme devrait bel et bien présenter ses nouveaux iPhone à la fin du mois de septembre 2021.

Toutes les nouveautés prévues n’étant pas présentes sur tous les modèles d’iPhone 13, les consommateurs devront peser le pour et le contre et déterminer si les nouveautés sont réellement intéressantes vis-à-vis de leur utilisation. Mais la keynote de rentrée en septembre, évènement très attendu, devrait être maintenue et permettre aux consommateurs de se faire une meilleure idée des nouveautés et laisser les plus grands fans de la marque commencer à faire leurs choix.