iOS 15 & iPadOS 15 : nouveaux écrans d’accueil et de verrouillage, notification améliorées

Apple introduira de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans iOS 15 et iPadOS 15 plus tard cette année, notamment un écran d’accueil redessiné pour l’iPad, un écran de verrouillage mis à jour et de nouvelles préférences de notification pour les utilisateurs, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Selon le rapport, Apple s’efforce d’apporter la parité à l’écran d’accueil de l’iPad, en permettant aux utilisateurs de placer des widgets dans n’importe quelle partie de l’écran, à la manière de l’iPhone, plutôt que la configuration actuelle qui limite le placement à la colonne de gauche. La société prévoit également de permettre aux utilisateurs de remplacer toute la grille d’applications par des widgets, pour une personnalisation supplémentaire.

Sous le nom de code “Sky”, les mises à jour logicielles prévues par Apple ressemblent davantage à des améliorations sélectives qu’à des changements majeurs. Par exemple, le rapport d’aujourd’hui indique que le géant américain travaille sur des mises à niveau d’iMessage, avec l’objectif final d’agir davantage comme un réseau social capable de concurrencer WhatsApp, bien que les détails soient maigres sur ces changements.

Par ailleurs, Apple travaillerait à l’introduction d’un nouveau menu de confidentialité qui montrerait aux utilisateurs les applications qui collectent silencieusement des données les concernant. Cette mesure semble être un rempart supplémentaire contre les applications qui tentent de contourner les protections qu’Apple introduit dans iOS 14.5, telles que les règles de transparence du suivi des applications.

La firme de Cupertino publie généralement les nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS vers le mois de septembre, autour du lancement des nouveaux iPhones, mais elle aime présenter en avant-première les fonctionnalités logicielles à venir lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin.