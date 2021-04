iPad Pro M1, iMac M1, AirTags : ce qu’il faut retenir de la keynote Apple

Apple a cassé le game ! Peu de personnes attendaient cette keynote d’Apple, et pourtant, elle s’est avérée être un véritable feu d’artifice. Tim Cook n’avait finalement pas menti en évoquant un “printemps chargé”, puisque de nombreuses annonces ont émaillé cet événement d’avril, qui a confirmé de nombreuses rumeurs évoquées précédemment par World is Small. Mais sans plus attendre, le résumé des annonces.

iPad Pro : une puce M1 pour la tablette d’Apple

Dans la juste lignée du Macbook, la surpuissante tablette d’Apple, l’iPad Pro, bénéficiera également de sa puce M1. La nouvelle génération aura droit également à 8 Go de mémoire vive et 16 Go sur les versions avec 1 et 2 To de stockage. Deux modèles seront disponibles, un de 11 pouces et un autre de 12,9 pouces. Ce dernier intègrera une dalle mini LED baptisée Liquid Retina XDR avec un contraste de 1 000 000:1 et un pic de luminosité annoncé à 1600 nits. Côté connectivité, l’iPad Pro passe à la 5G pour la version cellulaire. Le port USB-C accueille la norme Thunderbolt pour des débits de transfert encore plus rapides. L’iPad Pro dans sa mouture 2021 sera disponible dans la seconde moitié du mois de mai à partir de 899 euros pour la version 11 pouces, et 1219 euros dans sa version 12,9 pouces. Il sera accompagné d’un nouveau Magic Keyboard, tout blanc.

iMac : un tout nouveau design et un processeur M1

L’iMac aura sûrement le vent en poupe cette année puisque Apple a présenté un tout nouveau design pour son ordinateur de bureau. Il profite désormais d’un écran de 24 pouces, quasiment borderless, dans un boîtier tout fin. Sept coloris seront disponibles : rouge, orange, bleu, violet, vert, jaune et gris. Il a évidemment droit au processeur M1, développé par Apple. Une caméra FaceTime 1080p fait son apparition ainsi qu’un nouveau système de micros et de haut-parleurs, plus puissant et riche en basses. Trois nouveaux clavier seront présents et adaptés aux couleurs. Deux d’entre eux intègreront Touch ID. Une Magic Mouse assortie a également été annoncée. Les précommandes de l’iMac démarreront le 30 avril prochain pour une sortie après le 15 mai pour un prix à partir de 1449 €.

Apple TV 4K : une nouvelle télécommande

Sans doute l’annonce la moins excitante du show. La marque à la pomme a présenté une nouvelle Apple TV 4K, avec un boitier qui sera équipé d’une puce A12 Bionic. Cela permet désormais à l’Apple TV 4K d’afficher des contenus 4K HDR à haute fréquence d’images (120 Hz). Une télécommande Siri Remote accompagnera le tout, avec sa couleur grise. Quelques différences : la surface tactile est remplacée par une roulette tactile qui devrait permettre une plus grande précision lors d’un défilement dans un programme. Le bouton Siri est toujours de la partie mais déplacé sur le côté tandis qu’un bouton d’allumage fait son apparition. Cette nouvelle Siri Remote est compatible avec les précédentes Apple TV de quatrième génération. Sa sortie prévue dans la seconde moitié du mois de mai. Les précommandes débuteront le 30 avril prochain.

L’iPhone 12 s’offre un nouveau coloris mauve

Apple a annoncé un nouveau coloris pourpre pour ses iPhone 12 et iPhone 12 mini. Les précommandes débutent à partir du 23 avril.

AirTags : les mystérieux traqueurs d’objets

Enfin ! La firme de Cupertino a finalement annoncé ses AirTags, des petits traqueurs d’objets à placer sur vos objets importants, tels que votre trousseau de clés, votre sac ou votre porte-feuille. Il suffira d’ouvrir l’application « Localiser » pour les retrouver sur une carte en cas de perte ou de vol. Il sera également possible de se servir de son iPhone comme radar pour les retrouver chez vous. Les AirTags pourront par ailleurs émettre une alerte sonore.

Apple Podcasts : des abonnements payants

Dernière annonce de choix, des abonnements payants chez Apple Podcasts. Il sera bientôt possible de s’abonner à un artiste. Le paiement sera réalisé via l’App Store. Les créateurs de contenus pourront prochainement s’inscrire au programme partenaire d’Apple pour monétiser leur émission. Le lancement est prévu pour le mois de mai.