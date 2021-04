Officiel : Apple tiendra sa keynote “Spring Loaded” mardi 20 avril

Apple a officiellement annoncé hier qu’elle organisera un événement spécial intitulé “Spring Loaded” le mardi 20 avril à 19h00, heure française, au Steve Jobs Theater du campus Apple Park à Cupertino, en Californie.

Comme pour tous les événements Apple de 2020, cette keynote d’avril 2021 sera un rassemblement exclusivement numérique, aucun membre des médias n’étant invité à y assister en personne en raison de la crise sanitaire en cours.

La conférence “Spring Loaded” d’Apple verra la marque dévoiler ses premiers produits de 2021. Les rumeurs évoquent des modèles d’iPad Pro mis à jour, un nouvel iPad d’entrée de gamme, un nouvel iPad mini, des iMac rafraîchis ou encore les AirTags.

Sans surprise, les iPad pourraient être au centre de ce special event d’avril. Apple travaillerait sur un nouvel iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces doté d’un écran mini-LED et d’une puce 5G, et un modèle de 11 pouces serait également prévu. Ces iPad devraient être équipés de la connectivité Thunderbolt, d’améliorations de l’appareil photo et d’une nouvelle puce A14X aussi rapide que la puce M1 des MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini.

On parle aussi q’une sixième génération d’Apple TV en préparation avec un processeur amélioré et une nouvelle télécommande Apple TV avec intégration de Find My. Apple prévoit de diffuser l’événement en direct sur son site Web et depuis l’application Apple TV lorsqu’il débutera, à 19 heures, mardi 20 avril.