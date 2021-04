Clubhouse : les données de 1,3 million d’utilisateurs en fuite

Le réseau social de l’élite, qu’ils disaient. Aujourd’hui, plusieurs données de 1,3 million d’utilisateurs de Clubhouse sont en fuite ! C’est un forum visité par des hackers qui les accueille. Mais la plateforme de conversation audio le certifie : ce n’est pas un piratage, non, surtout pas.

Après Facebook et LinkedIn

Si l’on en croit le média CyberNews, les données des 1,3 million d’utilisateurs de Clubhouse sont en fuite et sont constitués de leurs identifiants, de leurs noms, des URL de leurs photos de profil, de leurs pseudos, de leurs pseudos Twitter, de leurs pseudos Instagram, de leur nombre d’abonnés, du nombre de personnes qui suivent un utilisateur, de la date de création de leurs comptes et du nom de la personne qui a envoyé l’invitation. Rappelons qu’il y a quelques jours seulement, c’étaient les données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook et de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn qui étaient concernées. Les deux réseaux parlaient d’une collecte de données et non d’un piratage. Et Clubhouse tient un discours similaire.

« Ceci est trompeur et faux », indique le compte Twitter de Clubhouse concernant la publication des données de 1,3 million d’utilisateurs. « Clubhouse n’a pas été déjoué ou piraté. Les données auxquelles il est fait référence sont toutes les informations de profil publiques de notre application, auxquelles tout le monde peut accéder via l’application ou notre API », ajoute la plateforme. Clubhouse est une application de conversation audio. Plusieurs « célébrités » ont déjà participé à des sessions, dont Mark Zuckerberg (PDG de Facebook) et Xavier Niel (patron de Free) en France. Elle ne fonctionne que sous invitation.