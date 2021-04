Super Nintendo Switch : un dock compatible 4K évoqué dans une mise à jour

Nintendo va-t-il enfin commercialiser une version Pro de sa console Switch, que l’on évoque parfois sous le nom de “Super Nintendo Switch” ? En tout cas, de nouveaux indices laissent l’entendre. La dernière mise à jour de la console, la 12.0.0 évoque dans son code plusieurs informations particulièrement intéressantes.

Écran OLED

OatmealDome a effectivement fouillé dans le code de la mise à jour et a repéré des mentions à ce dock compatible 4K pour la Switch Pro. Il est notamment question d’un dock qui peut se mettre à jour avec la mention « is_crda_fw_update_supported ». Ici, « cdra » fait référence à Cradle Dock pour Aula, avec Aula qui est le nom de dock de la prochaine console de Nintendo.

On retrouve également la mention 4kdp_preferred_over_usb30. Cela suggère un dock pour la Switch Pro qui propose la 4K à l’aide du DisplayPort. Un petit faisceau d’indice qui n’est sans doute pas à prendre à la légère. Depuis plusieurs mois déjà, des rumeurs évoquent un nouveau modèle de Switch, plus puissant, pour rattraper son retard face aux PS5 et Xbox Series. Le modèle actuel, via téléviseur, supporte le 1080p. En portable, on a droit à du 720p. Le nouveau modèle élèverait donc ces résolutions et, en sus, proposerait un écran OLED. La Super Nintendo Switch pourrait débarquer dès la fin d’année.