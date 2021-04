Samsung iTest : un “émulateur” de smartphone Galaxy sur iPhone

Samsung vient de lancer “iTest“, un site web interactif conçu pour permettre aux utilisateurs d’iPhone de tester le système d’exploitation Android d’un appareil Galaxy.

Le site iTest.nz fait l’objet d’une publicité en Nouvelle-Zélande, selon un lecteur de MacRumors étant tombé dessus par hasard. En visitant ce dernier sur un iPhone, les utilisateurs sont invités à installer une application Web sur leur écran d’accueil.

Ensuite, en lançant cette “application” intitulée “Samsung iTest”, on accède à un écran d’accueil simulé de smartphone Galaxy, avec toute une série d’applications et de réglages. Vous pouvez ouvrir le Galaxy Store, appliquer des thèmes et même accéder aux messages et aux applications de ce téléphone simulé.

Vous recevrez de faux téléphoniques pour vous informer sur les fonctionnalités du Galaxy, ainsi qu’une série de messages, et un tutoriel sur l’appareil photo réalisé par le plombier et photographe Logan Dodds, qui présente toutes les options de photographie disponibles.

Un certain nombre d’astuces s’affichent au fur et à mesure que vous naviguez dans l’interface pour vous informer sur toutes les fonctions inaccessibles, et vous pouvez parcourir l’application Galaxy Wearable avec tous les accessoires Samsung.

L’application Galerie présente des photos, on y retrouve des tutoriels pour les applications Samsung Kids et Samsung Health, et l’application Settings vous informe sur certaines des fonctions de personnalisation disponibles.

L’expérience interactive proposée par Samsung avec iTest est intéressante, et il y a même quelques plaisanteries. Lorsque vous allez dans l’application Settings, par exemple, le fait d’appuyer sur un paramètre indique que l’expérience a été simplifiée pour que le développeur puisse prendre une pause déjeuner.

Bien que Samsung semble faire la publicité d’iTest.nz en Nouvelle-Zélande uniquement pour le moment, tout le monde peut l’essayer. C’est un moyen utile d’avoir un aperçu des fonctions disponibles sur les appareils Galaxy si vous n’en possédez pas, et c’est certainement l’effort le plus ambitieux de Samsung pour attirer les utilisateurs d’iPhone.