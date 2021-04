L’iPhone 12 Mini absent des 5 smartphones les plus vendus en janvier 2021

Selon les données récentes partagées par Counterpoint Research, le plus petit iPhone d’Apple depuis l’iPhone SE de 2016, l’iPhone 12 Mini, n’a pas réussi à se placer dans la liste des 5 smartphones les plus vendus en janvier de cette année.

D’après Counterpoint Research, l’iPhone 12 Mini s’est hissé en huitième position des smartphones les plus vendus dans le monde au cours du premier mois de l’année. Devant, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 de l’année dernière ont dominé le marché.

L’iPhone 12 Mini a souffert de ventes décevantes, et Apple aurait même réduit sa production en raison d’une demande “beaucoup plus faible” que prévue. Ce smartphone de 5,4 pouces possède les mêmes caractéristiques que le plus grand iPhone 12 de 6,1 pouces, notamment le même système de caméra, la même puce et le même design général. Le mini, cependant, comprend une batterie nettement plus petite, et évidemment, un écran moins immersif.

Malgré ses difficultés, Apple aurait toujours l’intention de proposer un téléphone de 5,4 pouces dans la gamme iPhone 13 de 2021. Ces futurs smartphones bénéficieront probablement d’une meilleure autonomie grâce à l’efficacité énergétique de l’A15, ce qui devrait répondre aux préoccupations des possesseurs d’iPhone 12 Mini qui lui reprochaient sa faible autonomie.