AirPods 3 : de faux modèles en vente avant leur annonce officielle

Apple devrait lancer la troisième itération de ses AirPods au cours du troisième trimestre de cette année. Les rumeurs et les rapports suggèrent que les AirPods 3 présenteront un nouveau design proche de celui des AirPods Pro, mais dépourvu des caractéristiques “Pro” telles que l’annulation active du bruit.

Bien que les AirPods 3 n’aient pas encore été officiellement annoncés par Apple, des contrefaçons de ces écouteurs ont déjà fait leur apparition sur le marché… Des vidéos de TikTok partagées sur Twitter montrent de faux AirPods, qui correspondent précisément aux images précédemment divulguées et qui prétendaient révéler le design final.

Les produits Apple sont très souvent contrefaits et vendus en ligne sur des places de marché non autorisées, à tel point que la firme de Cupertino dispose d’une équipe dont le seul objectif est de repérer les faux produits et d’empêcher leur vente.

Les faux produits Apple représentent non seulement un défi pour le géant technologique, mais aussi un danger pour les clients. Acheter des produits contrefaits, c’est non seulement passer à côté des dernières technologies, mais aussi prendre des risques au niveau de la sécurité (les cas de surchauffe et d’explosion ne sont pas rates). C’est même illégal dans certains pays.