iOS 14 installé sur 90% des appareils Apple en moins de 7 mois

Moins de sept mois après leur lancement, iOS 14 et iPadOS 14 sont désormais installés sur environ 90% de tous les iPhone et iPad compatibles, selon les données les plus récentes recueillies par le tracker Mixpanel.

Pour rappel, en février, Apple avait déclaré qu’iOS 14 était installé sur 86% de tous les appareils introduits au cours des quatre dernières années. Aujourd’hui, un peu plus d’un mois plus tard, le nombre d’iDevices tournant sous le dernier OS mobile de la firme de Cupertino semble avoir augmenté d’environ 4%. Selon Mixpanel, l’adoption d’iOS 14 oscille autour de 90%, même le chiffre exact fluctue selon les jours.

Le firmware iOS 14 a été présenté au public en septembre comme une mise à niveau majeure d’iOS, apportant de nouveaux widgets à l’écran d’accueil, à la bibliothèque d’applications, et d’autres changements liés au système tels qu’une nouvelle interface utilisateur pour Siri et les appels entrants.

Quelques mois après sa sortie en décembre, iOS 14 était installé sur 72% de tous les iPhones actifs, selon Apple, ce qui témoigne de l’engouement des possesseurs de smartphones et tablettes de la marque pour la dernière version de son système d’exploitation mobile.