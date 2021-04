Apple TV 2021 : tvOS 14.5 bêta suggère une compatibilité de la 4K à 120Hz

Apple travaille sur une nouvelle version de l’Apple TV qui devrait sortir en 2021, et le boîtier multimédia à venir pourrait prendre en charge la sortie vidéo 4K à 120Hz.

Des preuves de la prise en charge du 120Hz ont été trouvées dans le code bêta de tvOS 14.5 par 9to5Mac, ce dernier comportant de multiples instances de “120Hz et “supports120Hz”. Ces occurrences ont été trouvées dans PineBoard, le nom donné par Apple pour l’interface Apple TV.

Les références à la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz suggèrent qu’Apple teste cette fonctionnalité pour la prochaine génération d’Apple TV et que le nouveau décodeur utilisera HDMI 2.1. La norme HDMI 2.0, utilisée pour l’Apple TV 4K actuelle de cinquième génération, est limitée à une résolution 4K à 60 Hz. La norme HDMI 2.1, en revanche, est capable de prendre en charge le streaming de contenu 4K à 120 Hz.

Comme sur les modèles d’iPad Pro, un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’Apple TV permettrait d’obtenir des performances plus fluides sur les téléviseurs compatibles et serait idéal pour les jeux où il y a beaucoup d’actions rapides comme on peut en trouver dans les jeux de tir.

Il existe des téléviseurs 120 Hz sur le marché, que les gens achètent généralement à des fins de jeu et qu’ils utilisent avec les dernières consoles Xbox Series X et PlayStation 5, qui prennent toutes deux en charge la spécification HDMI 2.1 et peuvent diffuser des vidéos 4K à 120 Hz.

Nous ne savons pas encore quand l’Apple TV 2021 sera lancée, mais les rumeurs suggèrent qu’elle sera dotée d’un processeur plus rapide et d’une télécommande redessinée. Certaines rumeurs suggèrent également qu’Apple prévoit une Apple TV qui offrirait une expérience de jeu semblable à celle d’une console, et la prise en charge de la 4K à 120Hz permettrait au boîtier de mieux concurrencer les dernières consoles de jeu phares.