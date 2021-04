ONLYOFFICE : éditer ses documents efficacement sur Mac

Si vous cherchez un outil d’édition des documents bureautiques puissant, simple et gratuit en même temps, pour votre Mac, la suite open source ONLYOFFICE Desktop Editors pourrait être une bonne solution.

Un outil de traitement de texte, un tableur et un outil de présentation remplaçant pleinement Word, Excel et PowerPoint, tout en assurant la prise en charge des fichiers OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) et d’autres formats populaires tels que ODT, ODS, ODP, PDF, RTF, etc.

Voyons de plus près quels sont les besoins qui peuvent être couverts au quotidien par les applications de bureau ONLYOFFICE.

Création, édition et mise en forme des documents texte, classeurs et diaporamas

L’interface des éditeurs basée sur les onglets regroupe les outils de mise en forme plutôt traditionnels en fonction de leurs objectifs dont l’éventail ne cesse de s’élargir. En voici les preuves.

Dans sa version la plus récente, le tableur acquiert :

Création des listes déroulantes grâce à la validation des données dans une cellule ;

Personnalisation d’un format des nombres en fonction du style et des objectifs de votre classeur ;

Segments dans les tableaux croisés dynamiques pour filtrer les données de manière rapide et efficace ;

Nouvelles fonctions : GROWTH, TREND, LOGEST, UNIQUE, MUNIT, RANDARRAY ;

Le traitement de texte vient avec la navigation simplifiée dans le document : la table des illustrations qui aide à organiser les objets insérés dans le document.

L’outil de présentation permet dorénavant d’activer ou désactiver les options d’autocorrection lors de la saisie du texte sur les diapositives en rendant vos diaporamas plus professionnels.

Si vous avez besoin tout de même des fonctionnalités dont les éditeurs ne disposent pas pour le moment, passez à l’onglet « Modules complémentaires » qui contient des macros qui servent à automatiser les tâches répétitives et routinières et d’autres instruments supplémentaires dont par exemple : Parole, Google Translate, YouTube, HTML, Telegram, Send, Typograph, éditeur des photos, mise de code en surbrillance, etc.

Souhaitez-vous aller plus loin en ajoutant vos propres services à l’interface des applications de bureau ? N’en rêvez plus, suivez ces consignes pour rendre votre travail aussi efficace et agréable que possible.

Rédaction collaborative en ligne

L’épanouissement du télétravail et des études à distance impose la nécessité de vous munir d’outils collaboratifs en ligne pour pouvoir co-éditer les documents à plusieurs et en temps réel. Le client desktop ONLYOFFICE est aussi capable de s’acquitter de cette tâche : passez en mode en ligne en vous connectant à un des services web (compte perso ou professionnel du cloud ONLYOFFICE, Nextcloud, ownCloud, Seafile) qui sont disponible dans la section correspondante de la barre de menu à gauche.

De cette manière, vous êtes en mesure de lancer la co-édition sur les documents qui sont stockés au sein de ces plateformes en ayant un accès complet aux outils collaboratif ONLYOFFICE : affichage des modifications en temps réel ou verrouillage d’un extrait de texte en cours d’édition, révision, suivi des modifications, commentaire, messagerie instantanée.

A partir de la dernière version, la liste des clouds ne se limite pas par ces quatre services. Concrètement, cela signifie que vous pouvez connecter les applications de bureau à votre système de gestion documentaire à l’aide de l’API ONLYOFFICE et les utiliser comme client pour l’édition et la collaboration en ligne.

Protection des fichiers contre les modifications indésirables

En vous digitalisant, il devient primordial de sécuriser les données sur tous les fronts en mettant les documents à l’abri contre les accès non autorisés et garantissant l’intégrité de leur contenu.

Les applications de bureau répondent à ces deux problèmes tout en mettant à votre disposition :

la protection des documents locaux par un mot de passe ;

la signature électronique des documents et la création d’une ligne de signature pour solliciter la validation.

Quelques raisons de plus de télécharger ONLYOFFICE Desktop Editors pour Mac

Si vous n’êtes pas encore convaincu de télécharger le client desktop d’ONLYOFFICE, voici deux raisons de plus de le faire :

Les applications de bureau ONLYOFFICE sont disponibles sous les Macs Silicon basés sur ARM avec une puce M1 et peuvent être lancées via Rosetta 2, un logiciel développé par Apple permettant aux Macs M1 d’exécuter les applications conçues pour l’architecture Intel.

La version native des applications de bureau ONLYOFFICE pour les Macs Silicon basés sur ARM sera disponible prochainement.

Vous pouvez accédez aux fonctionnalités avancées telles que la comparaison des documents, l’affichage tableau, les contrôles de contenu, offertes exclusivement aux utilisateurs des éditions commerciales, via les applications de bureau.

Pour cela, connectez-les à la version payante de ONLYOFFICE et créez un nouveau document ou ouvrez un fichier existant. Une fois activés, ces outils serons disponibles en mode connecté, mais aussi lors du travail sur les fichiers locaux.

En outre, ONLYOFFICE fournit également l’application mobile gratuite ONLYOFFICE Documents pour iOS pour que vous puissiez travailler partout depuis votre iPhone ou iPad.

Pour explorer toutes les fonctionnalités de ONLYOFFICE Desktop Editors, procurez-vous la version la plus récente pour votre Mac : https://www.onlyoffice.com/fr/download-desktop.aspx