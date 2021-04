iPhone 13 Pro (maquette) : encoche plus petite, écouteur et caméra frontale repositionnés

Des images partagées par le site japonais Mac Otakara prétendent montrer une maquette imprimée en 3D du prochain iPhone 13 Pro de 6,1 pouces avec une encoche plus petite, ainsi qu’un écouteur interne et une caméra frontale repositionnés.



A en croire la photo ci-dessus, Apple prévoit de déplacer l’écouteur en haut de l’encoche. Une information en accord avec une image précédemment partagée par MacRumors et montrant le même changement de conception.

Cette maquette présumée de l’iPhone 13 Pro est vraisemblablement basée sur des dessins de conception ayant fait l’objet de fuites. Cela arrive fréquemment parmi les fabricants de boîtiers et autres bien avant le dévoilement officiel d’Apple. Elle montre également la caméra frontale déplacée sur le côté gauche de l’encoche, un changement par rapport à son emplacement actuel sur le côté droit de celle-ci.

Mac Otakara a également partagé les dimensions précises de l’encoche du prochain iPhone 13 Pro. Par rapport à l’iPhone 12 Pro, la maquette suggère que l’iPhone Pro de 2021 sera doté d’une encoche de 5,35 mm de hauteur contre 5,30 mm pour l’iPhone 12 Pro, et de 26,80 mm de largeur, contre 34,83 mm. Visuellement, l’encoche sera donc plus petite en largeur mais sera légèrement plus haute.

Les rumeurs concernant la réduction de l’encoche existent depuis qu’elle a vu le jour, c’est à dire après l’arrivée de l’iPhone X. Apple pourrait être en mesure de faire cela grâce au déplacement de l’écouteur et au repositionnement de la caméra frontale. Outre l’encoche réduite, les photos partagées par Mac Otakara ne révèlent aucune modification concernant la caméra arrière ou d’autres aspects du design de l’iPhone.

Pour rappel, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, plus haut de gamme, seraient dotés d’un écran ProMotion 120Hz, et la gamme entière devrait être équipée d’une puce A15 plus rapide, d’appareils photo améliorés et de nouvelles couleurs, dont le noir mat.