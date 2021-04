iPhone 13 : un objectif large presque identique à celui de l’iPhone 12 ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la gamme d’iPhone 13, dont le lancement est prévu au second semestre de cette année, sera dotée du même objectif grand angle que la série actuelle d’iPhone 12, n’offrant aucune amélioration notable à l’un des trois objectifs des prochains iPhone.

Dans une note aux investisseurs obtenue par MacRumors, axée principalement sur les développements et les changements au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Kuo affirme que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro seront dotés du même objectif grand angle 7P avec une ouverture ƒ1,6 que leurs homologues iPhone 12 respectifs. L’iPhone 13 Pro Max, plus grand, aura un objectif grand angle avec ouverture ƒ1,5, soit une légère augmentation par rapport à l’ouverture ƒ1,6 de l’iPhone 12 Pro Max.

Kuo affirme que Sunny Optical sera le nouveau fournisseur de l’objectif grand angle 7P, ajoutant que la production en série du système de caméra pourrait commencer dès le mois de mai. À plus long terme, l’analyste affirme que la demande de lentilles optiques pour les appareils Apple augmentera de manière significative au cours des prochaines années grâce à l’AR et à l’Apple Car.

Alors que les iPhones 2021, selon Kuo, n’auront pas d’objectif grand angle très différent, la rumeur veut qu’ils arrivent avec des améliorations sur l’objectif ultra large. Selon les analystes de Barclays, les quatre modèles d’iPhone 13 comprendront des objectifs ultra wide améliorés avec une ouverture ƒ/1.8, contre une ouverture ƒ/2.4 sur l’iPhone 12.

En dehors de l’objectif de l’appareil photo, l’analyste Ross Young a prédit que la taille du capteur de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max augmentera. Bien que Young ne précise pas laquelle des trois caméras bénéficiera d’un capteur plus grand, il en résulterait des pixels plus grands. En d’autres termes, le capteur pourrait collecter davantage de lumière, ce qui se traduirait par une meilleure qualité d’image meilleure.

Plus tôt ce mois-ci, Kuo a rapporté qu’Apple prévoit d’inclure une encoche plus petite et des batteries plus grandes pour toute la gamme d’iPhone 13. Selon l’analyste, l’écran ProMotion 120 Hz sera exclusif aux modèles haut de gamme Pro et Pro Max.