Twitter enterre définitivement l’application Periscope

Periscope, propriété de Twitter, a annoncé aujourd’hui que l’application éponyme dédiée de vidéo en direct sera fermée à partir d’aujourd’hui. Dans un tweet, Periscope a déclaré que son application ne sera plus disponible à partir de demain sur les app stores.

Periscope a d’abord annoncé sa fermeture en décembre 2020, en déclarant que l’application fermait parce que la plupart des fonctionnalités de Periscope avaient été transférées vers l’application Twitter.

L’application Periscope était encore disponible dans un “état non viable en mode maintenance“, avec une utilisation en baisse et des coûts en hausse, et l’équipe de Periscope a déclaré que laisser l’application en l’état n’était pas correct pour la communauté Periscope.

Les principales fonctionnalités de Periscope sont disponibles sur Twitter, et l’application ne permet pas la création de nouveaux comptes depuis l’année dernière. Les diffusions partagées sur Twitter seront disponibles en tant que rediffusions, et tous les utilisateurs de Periscope pourront télécharger une archive de leurs diffusions et leurs données.

Avec la disparition de l’application Periscope, les utilisateurs pourront diffuser en direct en utilisant Twitter Live en appuyant sur l’option de caméra dans l’application. Les marques, les éditeurs et les créateurs peuvent diffuser en direct à l’aide de Media Studio.