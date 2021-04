L’App Store aurait rapporté 21 milliards de dollars sur le premier trimestre 2021

Apple est décidément en très grande forme. Que ce soit sur les ventes d’iPhone, de Macbook ou de Mac, la marque à la pomme excelle partout. Mais il y a un domaine qui est encore trop souvent oublié : le marché numérique. L’App Store, conception de la firme de Cupertino, connaît également un très grand succès, si l’on en croit les chiffres d’App Annie, spécialisé dans les chiffres liés aux marketplaces.

La boutique applicative d’Apple aurait en effet rapporté pas de moins 21 milliards de dollars sur le seul premier trimestre de l’année en cours. 30% de ces 21 milliards de dollars vont directement dans la poche d’Apple. Ce montant est en croissance de 40% par rapport au Q1 2020 (16 milliards de dollars). C’est hallucinant.

App Annie rapporte également une croissance identique pour le Play Store de Google, qui reste cependant deux fois moins rentable que l’App Store, puisque ses revenus sont estimés à 11 milliards de dollars sur le trimestre (contre 8 milliards en 2020). Les jeux vidéo sont les principales causes de ce succès, car ils représentent 22 milliards de dollars de recettes (dont 13 milliards sur l’App Store) sur les 32 milliards générés par les deux boutiques applicatives. Les apps de jeux auraient ainsi été téléchargées plus de 12 milliards de fois ce trimestre. Derrière les jeux, on retrouve les apps de rencontre, avec Tinder en tête, les réseaux sociaux, les apps de fitness et de santé.