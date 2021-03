FIFA : Electronic Arts met fin au partenariat avec Pierre Ménès

Une décision qui pourrait faire date. Electronic Arts a décidé de mettre fin à son partenariat avec le journaliste sportif Pierre Ménès, qui commente depuis désormais plusieurs saisons le célèbre jeu de football FIFA. Pourquoi ? Car Pierre Ménès est en ce moment dans la tourmente, accusé de harcèlement sexuel pour des faits s’étant produit sur des plateaux télés de la chaîne Canal +.

Mis en cause dans un documentaire

« Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui », a expliqué Electronic Arts dans un tweet. Le studio ajoute qu’il ne fera pas appel au journaliste sportif pour les commentaires de FIFA 22 et des autres jeux qui arriveront après.

Electronic Arts ajoute également : « Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix. »

Pierre Ménès est accusé d’agressions sexuelles depuis la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, diffusé sur Canal+ le 21 mars. Il traite de la situation des journalistes sportifs femmes, comme Marie Portolano, autrice du documentaire, qui fait partie des personnes qui accuse Pierre Ménès.