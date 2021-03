Microsoft : vers un rachat de Discord pour plus de 10 milliards de $ ?

Discord, la société derrière le logiciel gratuit de VoIP et de messagerie instantanée éponyme dédié aux gamers, a engagé des discussions avec Microsoft pour une transaction qui pourrait dépasser 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Aucun accord n’est cependant encore conclu. Les pourparlers ont eu lieu alors que le jeu vidéo a connu un boom depuis le début de la pandémie et que Microsoft, l’une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde, a renforcé son activité gaming en concluant plusieurs accords.

Bon nombre des acquisitions de Microsoft au cours des dernières années ont porté sur les communautés en ligne, comme les rachats de LinkedIn, de GitHub et du studio de jeux derrière Minecraft. L’été dernier, Microsoft était en pourparlers pour racheter l’application vidéo TikTok, dans ce qui aurait été une acquisition de grande envergure ; les discussions ont ensuite été rompues. En septembre, Microsoft a également acheté ZeniMax Media, la société mère de plusieurs grands studios de jeux, pour 7,5 milliards de dollars.

100 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur Discord

Le logiciel Discord, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels, est devenu très populaire dans la pandémie. La société basée à San Francisco, qui a levé près de 600 millions de dollars de fonds depuis 2014, a eu des discussions préliminaires avec divers prétendants au fil des années.

La société, que les investisseurs ont évaluée à 7 milliards de dollars en décembre, est également candidate à une introduction en bourse. Ce mois-ci, Discord a embauché son premier directeur financier, signe qu’elle pourrait se préparer à une telle introduction.

Les porte-parole de Microsoft et de Discord ont refusé de commenter la rumeur. VentureBeat a précédemment rapporté que Discord était en pourparlers, et Bloomberg a fait état de l’implication de Microsoft.

Joost van Dreunen, professeur à l’université de New York qui étudie le commerce des jeux vidéo, a déclaré que si un accord devait être conclu, Discord “s’intégrerait naturellement” à l’activité de jeux vidéo Xbox de Microsoft.

Microsoft a déclaré vouloir faciliter le gaming à la maison sur ses consoles Xbox, ou en déplacement sur ses téléphones. Au cours des trois derniers mois de 2020, son activité de jeux a généré 5 milliards de dollars de revenus, après la sortie de nouvelles consoles Xbox.

Discord : du gaming, mais pas seulement

Discord a été fondé en 2015 par les développeurs/entrepreneurs Jason Citron et Stan Vishnevskiy comme une plateforme permettant aux gamers de discuter et de se retrouver tout en jouant. L’application, qui permet aux gens de créer des serveurs privés – en fait, de petites communautés – offre des options de chat audio, texte et vidéo.

L’année dernière, Discord a annoncé son intention de dépasser le cadre des jeux pour s’étendre à des groupes en ligne de toutes sortes. Il a été utilisé pour des activités telles que des cours universitaires et l’organisation d’événements comme les manifestations “Black Lives Matter”.

L’entreprise a dépassé les 100 millions de dollars de revenus l’année dernière, selon l’une des personnes interrogées. Enfin, Discord gagne de l’argent en vendant des abonnements à une version premium du service.