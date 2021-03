Top 5 des catégories d’apps les + utiles sur iPhone

Pour nos iPhone et Smartphones en général, les applications sont d’une utilité indéniable. Que ce soit pour socialiser, se divertir ou travailler, elles s’intègrent dans nos quotidiens pour nous les faciliter, chacune avec les fonctionnalités qui lui sont propres. Pour la famille iOS, voici nos 5 catégories d’appli à considérer pour une vie dynamique et bien remplie.

Les réseaux sociaux : les indispensables pour se connecter au monde

Les applications de réseaux sociaux ont toujours été populaires. Chaque jour, des millions d’individus ressentent le besoin de discuter avec le monde extérieur, partager leur quotidien, proposer des produits et services, et se divertir. Quelles que soient les raisons qui motivent chacun, il y a toujours une ou plusieurs applications de réseaux sociaux qui s’intègrent dans la dynamique.

Parmi les plus utiles et populaires, il y a Facebook et ses plus d’1 milliard d’utilisateurs, Instagram et ses 400 millions d’utilisateurs, Tiktok, Twitter et Linkedin pour les professionnels. Fin 2020, Apple a publié la liste des applications les plus téléchargées durant l’année et c’est sans surprise qu’on retrouve TikTok, l’application la plus tendance durant le confinement dû à la Covid-19.

Les jeux, pour relâcher la pression et booster son moral

On a tous besoin de relâcher la pression à un moment donné. Pour y arriver, diverses applications iPhone/iPad sont mises à contribution parmi lesquelles il y a :

Les applications de bookmakers

Si vous êtes amateur de football, boxe, tennis, handball ou autre discipline sportive, vous trouverez peut-être du plaisir à engranger quelques euros grâce aux paris sportifs en tous genres. Pourquoi ne pas regarder votre équipe préférée de la NBA jouer tout en faisant des paris sportif boxe pour doubler le plaisir ? C’est en tout cas l’opportunité que vous offrent les sites de paris sportifs. Pour le choix, il est simplement recommandé de choisir un bookmaker fiable, légal, sécurisé et qui convient à votre pays. Ensuite, vous n’aurez qu’à télécharger son application sur App Store, s’il en possède.

Outre les paris, il y a évidemment les jeux d’argent tels que les casinos. Gold Fish Casino Slots est un exemple de jeu gratuit que vous pouvez télécharger pour vous familiariser à cet univers. Pour en savoir plus sur les options de divertissement en ligne, notre expert Varieur Montague est une excellente ressource qui vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir pour débuter.

Les applications de jeux-vidéo

Les jeux-vidéo sont très utiles à plusieurs égards. Ils sont disponibles sous plusieurs thématiques, pour que chacun se divertisse au mieux, selon ses centres d’intérêt. Il y en a de gratuits, mais aussi des versions payantes selon l’expérience souhaitée.

Parmi les jeux-vidéo populaires disponibles sur Apple, il y a :

Super Mario Run

Pokémon Go

Samsara Room

Rain Maker

Apple arcade qui propose un abonnement pour accéder à un catalogue de jeux intéressant à télécharger ;

Sayonara wild Hearts ;

Beyond A Steel Sky

Etc.

Les applications professionnelles pour améliorer la productivité

L’autre catégorie d’application très importante sur Apple est celle qui améliore la productivité au travail. Si vous recherchez des applications Apple professionnelles, il y a quelques incontournables telles que Trello pour l’organisation de vos projets, Slack pour les petites et grandes équipes de travail, Zoom pour les réunions, l’Apple pencil avec lequel vous pouvez scinder votre écran pour effectuer plusieurs tâches à la fois. Ces applications, en l’occurrence Zoom et Slack, ont d’ailleurs été très plébiscités durant le confinement dû à la crise sanitaire de la Covid-19.

Les apps de streaming pour une détente immersive

Le streaming est une forme de divertissement qui n’est plus à présenter de nos jours. Le dynamisme des contenus thématiques proposés font que plusieurs personnes se tournent vers les plateformes de streaming pour passer du bon temps loin de stress de la vie quotidienne. Parmi les plus connus, on peut évoquer :

Netflix qui est considéré comme la meilleure application de streaming du monde ;

Canal play qui offre un accès illimité à des millions de films et séries de tout genre ;

Dysney + qui n’est pas moins connu avec son plateau de vidéo intéressantes et divertissantes.

Bien évidemment, les accès aux contenus sont payants, mais grâce à ces applications Apple, vous aurez tout de même les contenus ‘’On The Go’’ partout vous serez.

Les applications Apple pour vous détendre et booster votre organisme

La détente est une activité presque indispensable pour un bon équilibre. Pour aider l’être humain à se détendre, il existe plusieurs applications de musique, de méditation, de sport et autres.

Pour la musique

Pour la musique, vous pouvez vous appuyer sur l’incontournable Apple Music, qui propose un catalogue impressionnant de sonorités. Il y a aussi Spotify que vous pouvez télécharger dans l’App Store afin d’avoir accès à des millions de musiques et podcasts à travers le monde. Sound Cloud est aussi une option musicale à envisager.

Pour le sport

Le sport est une excellente activité qui permet non seulement de se détendre, mais d’être au top de sa forme. Parmi les applications les plus utilisées, il y a Freeletics, qui vous donne accès à des coachs sportifs, des programmes de nutrition sur mesure, et d’autres options pour faire du sport de tous niveaux sans quitter votre appartement.

En parlant d’applications sportives performantes, il y a aussi FitOn App, qui embarque plusieurs célébrités dans votre maison à travers l’écran. Retrouvez des cours de grands coachs sportifs américains, mais aussi les séances de Gabrielle Union, Halle Berry, et autres. Des recettes, plans de nutrition et musiques sont proposés via cette application gratuite, avec un plan Premium très intéressant.

Pour méditer et se détendre

Pour se détendre, il y a Headspace qui permet de suivre une méditation guidée, mais aussi Synctuition qui offre un mélange de sons et de musique agréable dans le but de détendre.