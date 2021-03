L’iPhone 13 devrait bien sortir en septembre 2021

La pandémie avait tout chamboulé l’année dernière, mais cette fois-ci, le monde s’organise. Apple devrait bel et bien lancer ses futurs iPhone, les iPhone 13, au mois de septembre 2021, si l’on en croit l’analyste Dan Ives du cabinet Wedbush. Le calendrier de sortie devrait donc revenir à la normale malgré les restrictions mondiales qui persistent.

L’année dernière, Apple avait présenté ses iPhone 12 lors d’une keynote en ligne en octobre. Il avait fallu attendre la fin octobre pour acheter les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, et la mi-novembre pour les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. La situation devrait donc grandement s’améliorer cette année. Dan Ives explique avoir contacté des fournisseurs d’Apple et tous évoquent un lancement des iPhone 13 au mois de septembre.

Un lancement à la fin septembre est donc attendu. L’analyste en profite également pour évoquer une capacité de stockage de 1 To et un scanner LiDAR sur les quatre iPhone 13. Ce que World is Small avait déjà rapporté il y a quelques temps. En bref, si le Covid n’a toujours pas été vaincu, il a en tout cas été maîtrisé, comme le prouve ce calendrier de production revenu à la normale.