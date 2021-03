AR/VR : le casque d’Apple analyserait les mouvements des yeux

Et si Apple prenait la tête de la course à la technologie dans le cadre de la réalité virtuelle ? On est en droit de le croire, au vu de ce que raconte le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Selon l’expert de l’actualité de la marque à la pomme, le casque AR / VR de la firme de Cupertino proposerait un suivi du mouvement des yeux, une feature révolutionnaire. Voici comme Kuo explique cette fonctionnalité :

“Le système de suivi des mouvements des yeux d’Apple comprend un émetteur et un récepteur. La partie qui émet fournit une ou plusieurs longueurs d’onde différentes de lumière invisible, et la partie qui réceptionne détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire et juge le mouvement du globe oculaire en fonction de ce changement.”

Ce système de suivi des mouvements des yeux pour son casque offrira plusieurs avantages, dont une expérience visuelle intuitive. Le fonctionnement sera beaucoup plus simple qu’avec des manettes en main. Le casque d’Apple pourrait aussi reconnaître l’iris, pour permettre de valider un paiement Apple Pay, par exemple. Ce casque AR/VR devrait voir le jour à la mi-2022, suivi par des lunettes connectées en 2025. Son prix serait autour de 1000 dollars.