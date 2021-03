L’iPad Pro Thunderbolt avec écran mini-LED disponible dès avril ?

Apple présentera de nouveaux iPad dès avril, selon un nouveau rapport partagé récemment par Bloomberg. Cela fait suite à des rumeurs démenties selon lesquelles Apple prévoyait d’organiser un événement le 23 mars.

Apple va rafraîchir sa gamme d’iPad Pro, en présentant de nouveaux modèles qui “ressemblent aux iPad Pros actuels” avec les mêmes tailles d’écran (11 et 12,9 pouces). Les deux iPad devraient être dotés d’un processeur A14X mis à jour, “à égalité” avec la puce M1 des MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini, ainsi que de meilleures caméras.

Un écran mini-LED sera inclus sur “au moins” le plus grand iPad Pro de 12,9 pouces, cette mise à niveau de l’affichage améliorant la luminosité et le contraste. Ceci est conforme à de nombreuses rumeurs entendues précédemment.

Apple a testé les iPad Pro avec un connecteur Thunderbolt qui les rendraient compatibles avec des moniteurs externes, des disques durs et des périphériques supplémentaires, en plus d’apporter des vitesses de synchronisation des données plus rapides. Les Mac d’Apple sont dotés de la technologie Thunderbolt depuis 2016, mais les modèles actuels d’iPad Pro et d’iPad Air sont équipés de ports USB-C.

Plus tard cette année, Apple prévoit de rafraîchir son iPad le moins cher, et la firme de Cupertino travaille également sur une nouvelle version de l’iPad mini avec un écran plus grand.

De nombreuses rumeurs suggéraient qu’Apple organiserait un événement en mars pour présenter de nouveaux modèles d’iPad, des AirPods 3 et peut-être des AirTags, mais elles n’ont jamais été confirmées par une source fiable comme Bloomberg ou l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Les modèles d’iPad Pro étant lancés en avril et les AirPods 3 étant désormais prévus pour le troisième trimestre de 2021, il semble fort probable qu’il n’y ait finalement pas d’annonce en mars.