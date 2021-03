Human Fall Flat : 2 nouveaux niveaux arrivent sur mobile

L’éditeur 505 Games, en partenariat avec Curve Digital et le développeur No Brakes Games, vient de déployer une mise à jour comprenant deux nouveaux niveaux sur la version mobile du jeu de plateforme-puzzle Human : Fall Flat.

Une nouvelle mise à jour est disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android et présente les niveaux Golf et City créés par les fans. Sortis sur Steam pour PC en 2020, Golf et City sont des niveaux créés par la communauté gagnante du concours mondial Human : Fall Flat Workshop organisé par Curve Digital, dans le cadre duquel les fans ont inventé des niveaux pour tenter de remporter des prix.

Golf – Créé par “PrinceS” (un membre de la communauté Human : Fall Flat), Golf est un niveau complètement déjanté. Les joueurs doivent utiliser des balles de golf (ou leurs compagnons humains) et les placer dans des trous disséminés dans le niveau. Ils peuvent également monter dans des voiturettes de golf pour s’aventurer sur le parcours, mais doivent faire attention aux clubs de golf géants qui se balancent, aux moulins à vent tournoyants et aux puzzles qui défient la mort. Le concours Worldwide Workshop de 2020 a recompensé PrinceS de 10 000 dollars pour son imagination et sa créativité.

City – Bienvenue dans le futur. Créé par le gagnant du Worldwide Workshop 2019 "Gotcha", City est un paysage urbain coloré rempli de défis sportifs futuristes. Les joueurs peuvent notamment s'essayer à une version extrême et hilarante du bowling, faire du tir à l'arbalète, ou encore jouer au basket-ball. Explorez des gratte-ciel éclairés au néon et survolez la ville avec des drones dans ce niveau saisissant de Human : Fall Flat.

Les niveaux Golf et City s’inscrivent dans les updates permanentes de 505 Games, Curve Digital et No Brakes Games qui reprennent et améliorent les célèbres caractéristiques physiques de Human : Fall Flat. Ces mises à jour postérieures à la sortie du jeu s’appuient sur l’ingéniosité et la créativité de la communauté et offrent aux joueurs des moyens plus imaginatifs de profiter de son gameplay léger en solo ou avec des amis.

Human Fall Flat est un jeu de plateforme-puzzle ludique, dans lequel vous incarnez un personnage désarticulé à la démarche loufoque, qui évolue dans un environnement onirique. Se montrer multitâche est essentiel car les joueurs doivent manipuler les mouvements de base, tout en actionnant les bras du personnage de manière indépendante, ce qui conduit à un gameplay hilarant et créatif. Jouez en solo ou en ligne (jusqu’à trois autres joueurs), terminez chaque niveau ou passez des heures à vous amuser avec d’autres « Humains » dans des aventures sans fin.