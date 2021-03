Panda Helper (iPhone & Android) : comment installer la boutique d’applications ?

Panda Helper est sans aucun doute l’une des meilleures boutiques d’applications qui existent aujourd’hui. C’est une alternative fantastique à la boutique d’applications iOS, qui propose des tas d’applis et jeux modifiés et de sources tierces. Non seulement vous n’aurez pas besoin de jailbreak pour la faire fonctionner, mais elle est aussi entièrement gratuite.

Pourquoi Panda Helper ?

Parce qu’elle vous propose beaucoup de choses. Tout d’abord, vous aurez accès à tout ce contenu très cool gratuitement :

Applis iOS – Des tas de contenus officiels issus de l’AppStore

Des tas de contenus officiels issus de l’AppStore Applis exclusives – Du contenu de source tierce, comme des émulateurs de jeu, des enregistreurs d’écran, des applis de streaming, des tweaks, et plus encore

Du contenu de source tierce, comme des émulateurs de jeu, des enregistreurs d’écran, des applis de streaming, des tweaks, et plus encore Tweaks – Du contenu modifiés à l’aide de nouvelles fonctionnalités et d’éléments débloqués

Et si ce n’est pas assez pour vous, essayez ces fonctionnalités :

Utilisation entièrement sécurisée – Comme aucun jailbreak n’est nécessaire, vous n’aurez pas besoin de contourner la sécurité de votre appareil. Excellente alternative à Cydia – Des tas de contenus non officiels, et plusieurs tweaks de jailbreak également. Applis de sources tierces – Des applis et jeux non officiels qui ne sont pas autorisés dans l’AppStore Assistance 24h/24 – Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous aurez toujours accès à une assistance via Twitter ou Facebook.

Comment télécharger Panda Helper sur un iPhone :

Téléchargez Panda Helper est facile, et vous pourrez choisir entre la version gratuite et payante de la boutique :

Ouvrez le site internet officiel de Panda Helper sur votre appareil et téléchargez le profil de configuration de l’appli. Appuyez sur Installer dans le message qui apparaît. Appuyez sur Installer sur la page d’installation du profil, puis saisissez votre mot de passe. Appuyez sur Installer sur la page suivante, et attendez que l’installation soit terminée. Lorsque l’icône se trouvera sur votre écran d’accueil, vous pourrez commencer à l’utiliser pour télécharger des applis et des jeux.

Comment télécharger Panda Helper sous Android :

Panda Helper est facile à installer sur les appareils Android :

Téléchargez pandahelper.apk Appuyez sur OK dans le message d’avertissement. Appuyez sur le fichier dans vos téléchargements, puis allez dans vos paramètres Chrome. Autorisez les Sources inconnues, et attendez que l’application soit installée.

Guide de résolution de bugs de Panda Helper :

Aussi fiable qu’elle puisse être, il peut y avoir quelques erreurs d’installation courantes avec l’application Panda Helper. Mais ces problèmes sont faciles à régler :

Échec de l’installation du profil:

Cela se produit lorsque les serveurs d’Apple connaissent un trafic élevé. Si patienter quelques heures ne résout pas votre problème, essayez ces étapes :

Activez le mode avion

Allez dans vos Paramètres > Safari > Nettoyer l’historique et les données de site.

Appuyez sur Nettoyer l’historique et les données.

Désactivez le mode avion et patientez quelques instants.

Essayez d’installer Panda Helper à nouveau – cela devrait marcher.

Écran vierge/blanc

C’est aussi une erreur courante, mais facile à régler :

Allez dans Paramètres > Safari > Nettoyer les données de site

Ouvrez Panda Helper, l’écran devrait être revenu à la normale

Erreur de développeur non approuvé :

C’est un problème courant avec le contenu non officiel, et vous devrez le régler la première fois que vous utiliserez l’application :

Allez dans Paramètres > Général > Profils.

Appuyez sur le profil de Panda Helper, puis sur Faire confiance.

Fermez vos paramètres – l’erreur ne devrait plus apparaître.

Révocation de l’application Panda Helper :

Comme les développeurs ont conçu Panda Helper à l’aide de certificats d’entreprise expirés, ceux-ci sont révoqués par Apple assez régulièrement, et l’application connaît des crashs. Même si les développeurs essayent de remplacer les certificats avant que cela ne se produise, ce n’est pas toujours possible, et vous pourrez empêcher la révocation des applications de trois manières différentes :

Suivez le guide anti-révocation ci-dessous

Installez un VPN recommandé par Panda Helper

Utilisez une appli anti-révocation

Impossible de vérifier l’application :

Si vous recevez ce message d’erreur, essayez cela :

Supprimez Panda Helper.

Utilisez votre navigateur Safari pour ouvrir la page officielle de Panda Helper

Si vous ne voyez pas de message indiquant que l’application est disponible, c’est que les développeurs y travaillent – patientez un instant et réessayez.

Si vous voyez bien le message indiquant que l’appli est disponible, appuyez sur le bouton pour la télécharger gratuitement.

Appuyez sur Installer et patientez – l’application sera installée.

Régler le problème de développeur non approuvé – vous pourrez ensuite utiliser Panda Helper.

L’application ne peut être téléchargée actuellement :

Essayez l’une de ces solutions pour régler le problème :

Réinitialisez vos paramètres de réseau – Appuyez sur Paramètres > Réseau > Réinitialiser les paramètres de réseau. Ensuite, faites redémarrer votre appareil, installez Panda Helper, et tout devrait fonctionner sans problème.

Appuyez sur Paramètres > Réseau > Réinitialiser les paramètres de réseau. Ensuite, faites redémarrer votre appareil, installez Panda Helper, et tout devrait fonctionner sans problème. Réinstallez Panda Helper – Supprimez Panda Helper et réinstallez-la.

Supprimez Panda Helper et réinstallez-la. Patientez – Il se peut que les serveurs soient surchargés – réessayez quelques heures après.

Il se peut que les serveurs soient surchargés – réessayez quelques heures après. Nettoyez le cache – Nettoyez le cache de Panda Helper et installez-le à nouveau.

Aucun profil à approuver :

C’est une autre erreur courante avec la version gratuite. Téléchargez d’abord la version VIP puis installez la version gratuite en plus.

Astuce anti-révocation pour Panda Helper :

Puisqu’il s’agit d’une appli non officielle, Apple révoque parfois ses certificats d’application, ce qui entraîne des crashs. Néanmoins, vous pourrez tout de même obtenir des applications sans avoir besoin de supprimer Panda Helper, ou même de faire redémarrer ou jailbreaker votre appareil. Si vous rencontrez des crashs sur Panda Helper, suivez les étapes ci-dessous:

Activez le mode avion et assurez-vous que le wifi soit bien désactivé. Allez dans vos Paramètres > Safari > Nettoyer l’historique et les données de site. Appuyez sur l’icône de Panda Helper et l’application s’ouvrira, même sans wifi. Désactivez le mode avion, vérifiez que le wifi soit bien connecté, et vos applis et jeux devraient fonctionner à nouveau sans problème.

Panda Helper est particulièrement populaire et est disponible en deux versions – l’une gratuite et l’autre payante. La version gratuite suffit à la plupart des gens, alors essayez-la dès aujourd’hui sur votre appareil et dites-nous si elle vous plaît.