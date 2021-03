40% des jeunes sont addicts au smartphone, selon une étude

Vous lisez peut-être cet article sur smartphone. Le téléphone portable, depuis l’apparition de l’iPhone en 2008, est devenu un outil indispensable chez la grande majorité des gens. Aujourd’hui, il a même rendu addict de très nombreuses personnes, dont les jeunes, qui sont nés avec. Une étude très récente, publiée début mars, réalisée par des chercheurs du King’s College London au Royaume-Uni, ont interrogé 1000 étudiants, afin de découvrir pourquoi le smartphone altérait la qualité de sommeil de ses utilisateurs.

La lumière bleue en cause

Les étudiants devaient ainsi répondre à un questionnaire les interrogeant sur leur utilisation du smartphone au quotidien ainsi que sur leur habitude de sommeil et l’heure à laquelle ils posaient leur téléphone. Les résultats ont montré que 40% des étudiants ont montré des signes d’addiction à leur smartphone et la majorité d’entre eux souffraient également de troubles du sommeil. En cause, la lumière bleue, qui empêche la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil.

Selon les scientifiques, les utilisateurs resistant à l’envie de dormir ont 3 fois plus de risques de devenir dépendants de leur smartphone. Les chercheurs recommandent d’ailleurs de cesser toute consultation d’écrans après 21 heures, qu’il s’agisse d’écran de télévision, de tablette ou de smartphone. Pour les jeunes, dans tous les cas.