Disney+ dépasse les 100 millions d’abonnés

Disney+ a dépassé les 100 millions d’abonnés payants dans le monde, vient d’annoncer Disney lors d’une réunion d’actionnaires. Le service de streaming a gagné 5 millions d’abonnés depuis la mi-février, date à laquelle les derniers chiffres officiels ont été communiquées.

“L’énorme succès de Disney+, qui a maintenant dépassé les 100 millions d’abonnés, nous a incité à être encore plus ambitieux et à augmenter considérablement nos investissements dans le développement de contenus de haute qualité“, a déclaré Bob Chapek, PDG de Disney.

Disney s’est fixé un objectif de plus de 100 nouveaux titres par an pour Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic, et Chapek a qualifié de “priorité absolue” le secteur de la vente directe aux consommateurs.

Disney+ a atteint la barre des 100 millions d’abonnés 16 mois après son lancement, dépassant tous les objectifs initiaux fixés par Disney. Lorsque le service a été lancé, Disney a déclaré qu’il espérait atteindre 60 à 90 millions d’abonnés d’ici 2024, ce qu’il a fait avant la fin de 2020.

Disney estime désormais qu’il comptera 230 à 260 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2024, ce qui permettra à Disney+ de dépasser Netflix. En janvier, Netflix comptait plus de 200 millions d’abonnés dans le monde.

Si Disney+ a été lancé en même temps qu’Apple TV+, le service de streaming de Disney a connu une croissance beaucoup plus rapide. Cinq mois après son lancement, Disney+ comptait déjà plus de 50 millions d’abonnés grâce à la richesse du contenu existant de Disney et à des émissions originales comme “The Mandalorian” et “WandaVision”.

Qu’en est-il d’Apple TV+ ?

Apple n’a pas fourni de détails sur les abonnés à Apple TV+, il n’y a donc pas de comparaison directe disponible, mais le nombre d’abonnés au service de streaming d’Apple est probablement loin de celui de Disney. En effet, Apple a encore beaucoup d’abonnés en période d’essai gratuit, celle-ci ayant été prolongée à plusieurs reprises. Apple rembourse également les frais d’Apple TV+ pour les abonnés à l’heure actuelle et le fera jusqu’en juillet.

Apple a augmenté sa sélection de films et d’émissions de télévision originaux et a investi massivement dans de nouveaux contenus, mais il faudra des années avant qu’Apple TV+ dispose d’un catalogue capable de concurrencer les autres services de streaming majeurs.