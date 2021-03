L’iPad Pro Mini-LED de 12,9 pouces disponible dès la fin mars ?

La fin du mois devrait être heureuse pour Apple. Selon le site toujours très bien renseigné Digitimes, la marque à la pomme devrait commercialiser dès la fin mars son iPad Pro Mini-LED. GIS, qui fabrique des panneaux tactiles, se préparerait à accroître sa capacité pour de nouveaux produits dans son usine de Chengdu en Chine. L’un d’eux serait, notamment, la tablette de la firme de Cupertino.

Une keynote le 23 mars ?

C’est un créneau plausible, d’autant qu’une fuite a évoqué dernièrement une keynote d’Apple pour le 23 mars. Apple pourrait profiter de ce rendez-vous pour annoncer sa nouvelle tablette et la commercialiser dans les jours qui suivent. L’on attend également lors de cette conférence les AirTags, une nouvelle Apple TV, de nouveaux AirPods et de nouveaux Mac Apple Silicon.

Rappelons que les Mini-LED permettront d’avoir une luminosité plus importante, un meilleur rapport de contraste, notamment. Apple avait annoncé l’iPad Pro actuel en mars 2020. La tablette avait comme nouveautés la puce A12Z, un capteur photo ultra grand-angle et un scanner LiDAR. On peut donc s’attendre aux mêmes types d’innovation.