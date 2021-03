Pokémon fête ses 25 ans : des insectes à un succès mondial

Vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 27 février 1996 ? Peut-être n’étiez-vous même pas nés ?

Il s’agit du jour de la sortie de Pokémon Rouge et Vert sur Game Boy au Japon. Eh oui, la célèbre franchise fête ses 25 ans ! Que le temps passe vite…

Depuis, plus de 800 Pokémon différents ont été découverts, pour le plus grand bonheur des fans aux quatre coins de la planète.

Des insectes aux Pokémon

Les célèbres monstres de poche ont été créés par Satoshi Taiiri, développeur de jeux vidéo et président de Game Freaks. Il souhaitait récréer l’un de ses passe-temps favoris lorsqu’il était enfant : la chasse aux insectes ! À l’époque, il s’amusait tellement à les attraper, pour ensuite les échanger avec ses amis.

C’est avec cette idée géniale qu’il est allé voir Nintendo en 1990, et Pokémon Rouge et Vert ont vu le jour six ans plus tard.

Il était plus facile de croiser certains Pokémon en fonction de la version que vous aviez choisie, et d’autres étaient même inédits ! Du coup, pour remplir votre Pokédex, vous étiez obligés de faire des échanges avec vos amis.

De nombreux joueurs se sont alors fixés un objectif de taille : mettre la main sur les 151 Pokémon disponibles !

Pikachu devient la coqueluche des enfants

Le dessin anime Pokémon a été diffusé pour la première fois en avril 1997.11 n’en fallait pas plus pour conquérir le cœur de toute une génération qui devait alors faire un choix cornélien. Allaient-ils partir à l’aventure avec Bulbizarre, Dracaufeu ou Carapuce ? Dans la série, c’est Pikachu qui accompagne Sacha dans toutes ses aventures.

Dans le jeu, Pikachu était un Pokémon assez difficile à dénicher. Il fallait en effet se rendre dans la Forêt de Jade si vous souhaitiez l’attraper. Il n’a d’ailleurs pas été mis en avant par hasard, ils sentaient qu’il plairait aux fans et ça n’a pas manqué. Il est désormais connu à travers le monde. Lorsque l’on pense à Pokémon, la petite boule de poil jaune n’est d’ailleurs jamais très loin.

Un succès planétaire

Entre les jeux vidéo et les anime, Pokémon est rapidement devenu un véritable phénomène au Japon et la sortie de Pokémon, le film : Mewtwo contre-attaque en 1998 n’a fait que renforcer son succès. D’ailleurs depuis, les salles obscures accueillent un film de la licence par an.

Dans certains pays, le dessin animé a même été diffusé avant même la sortie des jeux. Ils devenaient alors un excellent de prolonger le plaisir et d’arpenter soi-même le monde merveilleux découvert à la TV. Pokémon Rouge et Bleu sont sortis aux États-Unis et en Australie en 1998, et en Europe en 1999.

Le nom des Pokémon a aussi aidé à les rendre populaires. Eh oui, rien n’a été laissé au hasard. C’est bien entendu le cas pour les noms japonais mais les différentes traductions sont vraiment excellentes.

Prenez Bulbizarre, par exemple. Les Japonais l’appelle « fushigidane » (ce qui signifie « graine mystérieuse ») car il porte une graine sur son dos. Mais en français, son nom est une association des mots bulbe qui est une sorte de graine et de zarre qui fait référence au lézard.

En français, Arbo est devenu Abo, mais les anglais l’appelle Ekans. Cela peut sembler étrange à première vue, mais si vous lisez Ekans à l’envers, ça fait snake, qui veut dire serpent dans la langue de Shakespeare !

En Mars 2020, la série avait été diffusées dans 176 pays et régions. En ce qui concerne les jeux, Pokémon Masters EX est disponible dans neuf langues, Pokémon GO dix et les cartes existent dans 11 langues différentes !

Jouez à Pokémon sur votre iPhone

Le monde des Pokémon n’a cessé d’évoluer depuis ses premières apparitions sur console. Prenez Pokémon GO, par exemple. Ce titre incroyable vous permet de devenir dresseur et d’attraper des Pokémon dans le monde qui vous entoure. Vous pouvez même faire des échanges avec d’autres joueurs ou les affronter pour déterminer qui est vraiment le meilleur – c’est un peu comme si vous étiez dans la peau du célèbre Sacha du Bourg Palette.

Vous voulez remplir votre Pokédex et pouvoir échanger vos monstres où voulez et quand vous voulez ? Alors, téléchargez Pokémon HOME et lancez-vous !