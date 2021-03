GTA 5 sur PS5/XSX sera largement amélioré et pourrait coûter 80 euros

À l’annonce de Grand Theft Auto V sur Playstation 5, lors d’une conférence très attendue tenue par Sony en juin 2020, le monde entier a pouffé. Déjà sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, le titre est revenu sur PS4 et Xbox One dans une version légèrement améliorée. Très bientôt, GTA 5 aura donc écumé trois générations de consoles consécutives. Mais Rockstar se défend de faire un simple portable, à la manière de Nintendo qui ne cesse de sortir au prix fort de simples retouches graphiques.

« Le meilleur travail possible »

GTA 5, disponible en 2021 sur les consoles de génération actuelle, ne devrait pas être un simple portage, a promis Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two (maison-mère de Rockstar Games, qui développe les Grand Theft Auto). « La remasterisation a toujours fait partie de la stratégie. Nous n’avons pas fait comme la concurrence », a indiqué Strauss Zelnick lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley. « Nous ne nous contentons pas de porter des titres. Nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible pour que le titre soit différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons », a-t-il ajouté. « Nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels et nous améliorons les performances. Et c’est pourquoi, je pense, que nos titres remasterisés se débrouillent généralement si bien ».

GTA 5 devrait donc disposer de contenus supplémentaires, et également de plus beaux graphismes. À l’instar de Red Dead Redemption 2 ? C’est bien possible. Dans cette même conférence, le PDG a également avancé que les joueurs étaient prêts pour payer 80 euros un jeu. « Lorsque nous avons annoncé un prix de 70 dollars pour NBA 2K21, notre vision était que nous offrons un large panel d’expériences extraordinaires, avec beaucoup de rejouabilité, et la dernière fois que le prix de base a augmenté aux USA était en 2005, 2006, alors nous pensons que les consommateur sont prêts pour cela. » En bref, préparez votre porte-monnaie.