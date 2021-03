L’OLED sur l’iPad 10,9″ de 2022 puis sur les iPad Pro 12,9″ & MacBook Pro 16″ ?

Hier, DigiTimes a rapporté qu’Apple travaillait sur des modèles d’ordinateurs portables Mac et sur des iPad avec des écrans OLED, qui pourraient être lancés à partir de 2022.

Selon le rapport, le premier de ces appareils à adopter un écran OLED sera probablement un iPad de 10,9 pouces, vraisemblablement une version mise à jour de l’iPad Air. Cette tablette Apple devrait entrer en production au quatrième trimestre de cette année, pour un lancement début 2022.

En plus d’un iPad de 10,9 pouces, la firme de Cupertino envisagerait d’utiliser des écrans OLED sur un iPad Pro de 12.9 pouces et un MacBook Pro 16 pouces.

Alors que les rumeurs d’écrans OLED sur les laptops et tablettes Apple n’ont commencé à faire surface que récemment, d’autres bruits de couloirs plus anciens laissaient entendre qu’elle passerait aux écrans mini-LED sur ses iPad et Mac. DigiTimes assure que ces deux technologies d’écrans existeront côte à côte, « chacune ciblant des groupes de clients différents ».

Un certain nombre de sources ont indiqué qu’un ‌iPad Pro de 12,9 pouces avec un écran mini-LED arrivera au premier semestre de cette année, et DigiTimes indique que des MacBook Pro 14 et 16 pouces prévus pour la seconde moitié de l’année adopteront également la technologie mini-LED.