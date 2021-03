Un prochain iPhone SE compatible 5G en 2022

L’iPhone SE est l’un des derniers petits smartphones du marché. Avec sa diagonale de 4,7 pouces, il s’assure le soutien des adorateurs de téléphones utilisables à une main. Quitte à damer le pion à l’iPhone 12 mini, qui ne se vend pas aussi bien qu’espéré… Pour continuer à assurer son succès, la marque à la pomme semble développer un nouvel iPhone SE, qui prendrait en charge la 5G mais qui ne serait disponible qu’en 2022.

Touch ID et bordures

Selon l’analyste Ming Chi Kuo, toujours bien renseigné, Apple y intégrera aussi une nouvelle puce pour le rendre aussi puissant que les modèles haut de gamme.

Cet iPhone SE de 2022 serait donc similaire au modèle de 2020 au niveau du design. L’écran de 4,7 pouces devait être bien présent, avec des bordures en haut et en haut, et Touch ID serait intégré dans le bouton Home. Le processeur devrait être plus puissant et la 5G bien présente. Plusieurs rumeurs évoquaient déjà une sortie d’un nouvel iPhone SE au second semestre de 2021, mais visiblement Apple a décidé de le repousser.

L’actuel iPhone SE est né en avril 2020. Il propose la même puissance que l’iPhone 11 grâce à la puce A13. Selon Kuo, le prochain modèle ne devrait pas avoir un appareil photo particulièrement avancé.