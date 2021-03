Les futures stars du foot selon Football Manager 2021

Comme chaque année, les fans de jeux de gestion et de football se ruent sur le nouvel opus de Football Manager. Véritable référence dans le monde du ballon rond, et même du scouting professionnel, FM2021 ne déroge pas à la règle, avec des analyses pointues…

Depuis le mois de novembre, les plus fervents joueurs de Football Manager ne quittent pas leur ordinateur. En effet, l’édition 2021 du jeu de gestion d’un club de foot est sortie et réserve, comme chaque année, son lot de surprises et de nouveautés.

Cette saison, les développeurs ont mis en place de nouvelles statistiques, à l’image des xpected Goals, très utilisés ces derniers temps dans les analyses foot. En clair, cela représente les grosses actions chaudes créées par une équipe, en comparant les positions de frappes à d’autres actions de buts similaires réalisées par le passé. Cet ajout, ainsi qu’un tout nouveau système de discussion et de relations entre le coach et les joueurs, amènent de réelles nouveautés comparées à l’édition précédente. Mais ce n’est pas tout ! Si les fans adorent les idées des développeurs, Football Manager compte surtout sur son incroyable base de données pour faire la publicité du produit.

Le succès à long terme du jeu repose, en effet, sur la sécurisation d’une chaîne de production de jeunes talents pour remplacer les stars à mesure qu’elles vieillissent, et sur la recherche du prochain prodige avant qu’il ne devienne nouveau Ballon d’Or. Les « Wonderkid » de FM, comme ils sont appelés, ont souvent percé dans le monde professionnel quelques années plus tard, à l’image d’Amine Gouiri (Nice), Erling Haaland (Dortmund) ou encore João Félix (Atéltico Madrid). Ainsi, cette saison, de nouveaux joueurs tirent clairement leur épingle du jeu, et ce à tous les postes.

Le site de pari belge bwin.be a d’ailleurs fait une étude sur les jeunes pépites à aller chercher dans Football Manager 2021. Au niveau des gardiens de but, un seul joueur est considéré comme lagrosse pépite du jeu : Illan Meslier, de Leeds. En défense, outre les Matthijs de Ligt (Juventus) et Reece James (Chelsea), qui sont déjà très connus, les jeunes Marash Kumbulla (Roma) et Boubacar Kamara (OM) peuvent être intéressants pour les entraîneurs en herbe. Chez les milieux défensifs, Florentino Luis, qui ne joue pas trop à Monaco cette saison alors qu’il est prêté, est clairement la sentinelle à avoir. Bon défensivement et intéressant dans les phases de construction, le Portugais remplit pas mal de cases importantes.

Les bonnes surprises chez les milieux offensifs sont : Angel Gomes (Boavista), Pedri (Barcelone) ou encore Lee Kang-In, le prodige coréen de Valence. Enfin, chez les attaquants, Myron Boadu (AZ Alkmaar) et Alexander Isak (Real Sociedad) sont des terreurs devant les cages.

Evidemment, ces noms sont déjà connus de nombreux habitués du jeu vidéo, mais également des fans de foot qui ont un oeil sur les jeunes pépites du football mondial. Reste maintenant à comparer, dans quelques années, si Football Manager est toujours aussi fort pour ses prédictions concernant les futures étoiles du foot mondial !