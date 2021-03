Apple retire officiellement l’application Mémo Musical

Comme prévu, Apple a officiellement retiré son application Mémo Musical, qui permettait aux musiciens et aux auteurs-compositeurs de capturer des idées de chansons à la volée.

Comme rapporté par The 8-Bit, à partir d’aujourd’hui, Mémo Musical n’apparaît plus dans les recherches de l’App Store. Néanmoins, les utilisateurs qui ont installé l’application avant ce mardi 2 mars peuvent toujours l’utiliser et la retélécharger si nécessaire en utilisant leur historique d’achat ‌App Store‌.

Apple a annoncé en décembre dernier son intention de retirer Mémo Musical après le 1er mars et a conseillé aux utilisateurs d’exporter leurs enregistrements vers l’app Dictaphone pour ne pas les perdre.

Mémo Musical : peu d’évolutions depuis 2016

Initialement lancée en janvier 2016, Mémo Musical était capable d’analyser le rythme et les accords des enregistrements de guitare acoustique et de piano, et d’ajouter instantanément une batterie et une ligne de basse pour fournir un groupe d’accompagnement virtuel et personnalisable.

Cependant, après avoir amélioré Dictaphone en phase avec les nouvelles versions d’iOS, Apple est devenue sceptique quant à l’utilité de proposer en parallèle l’application Mémo Musical, qui a reçu peu de mises à jour récentes.

La dernière mise à jour, la version 1.0.7, n’ajoutait que la possibilité d’exporter des enregistrements de Mémo Musical vers le Dictaphone, et Apple encourage désormais tous les musiciens à utiliser ce dernier. La marque à la pomme affirme que l’app Dictaphone peut être utilisée pour capturer rapidement des idées tout aussi facilement, et que les enregistrements peuvent être approfondis avec GarageBand.

L’exportation des mémos musicaux depuis Mémo Musical vers le Dictaphone nécessite un iPhone sous iOS 14 ou un iPad sous iPadOS 14, ainsi que les dernières versions des deux apps. Le contenu exporté apparaîtra dans un dossier dédié.