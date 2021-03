Tutoriel : Jailbreak iOS 14 à iOS 14.3 sur iPhone & iPad (Unc0ver 6.0.0)

Bonne nouvelle, le jailbreak iOS 14 (jusqu’à iOS 14.3, plus précisément) est disponible grâce à Unc0ver 6.0.0, il est compatible avec un grand nombre d’iPhone et iPad, dont vous trouverez la liste complète ci-dessous). Suivez ce tutoriel pour jailbreaker iOS 14 en quelques minutes en utilisant votre ordinateur.

Notez que si vous êtes sous iOS 14.4, vous allez devoir prendre votre mal en patience car le jailbreak d’Unc0ver 6.0.0 n’est pour l’instant pas compatible avec cette version du système d’exploitation mobile d’Apple, qui n’est d’ailleurs plus signée par le géant américain.

Jailbreak iOS 14.3 : liste des appareils compatibles

Les smartphones iOS compatibles avec le jailbreak iOS 14 via Unv0ver 6.0.0 sont les suivants : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS / XS Max, iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 6S / 6S Plus, iPhone SE, et iPhone 6 / 6 Plus.

Du côté des tablettes Apple : iPad Pro 2018, iPad Pro de 1ère génération, iPad Pro de 2e génération, iPad Pro 10,5 pouces, iPad 7ème gen, iPad 6ème gen, iPad 5ème gen, iPad Mini 4, iPad Air 2, et iPad Air 3.

Tutoriel Unc0ver : Jailbreak iOS 14.3 jusqu’à l’iPhone 12

Pré-requis :

Si vous êtes sous Windows, téléchargez la dernière version d’iTunes depuis le site d’Apple (64 bits | 32 bits) et non depuis le Microsoft Store et installez-la. Faites de même pour iCloud pour Windows (lien de téléchargement).

Sur votre ordinateur, téléchargez Altserver en vous rendant sur AltStore.io. Ce logiciel est compatible avec macOS 10.14.4+ et Windows 10. Dézippez le dossier altinstaller.zip, puis installer AltServer en suivant les instructions et entrez les informations de votre compte iCloud sans risque. Pour le tutoriel complet, lisez : AltStore : installer l’App Store alternatif sur iPhone (Mac & Windows). Depuis votre iPhone ou iPad, téléchargez l’IPA Unc0ver 6.0.0 en vous rendant sur le site officiel de l’outil à cette adresse : Unc0ver.dev (unc0ver_6.0.0.ipa) puis en appuyant sur le bouton bleu “Download”. Une fois celui-ci téléchargé, ouvrez-le en utilisant AltStore. Patientez quelques secondes et vous devriez voir le logo unc0ver sur votre écran d’accueil. Ouvrez-le, appuyez sur le bouton bleu “Jailbreak” et patientez pendant le processus. Une fois terminé, la boutique de tweaks Cydia sera installée sur votre iPhone ou iPad sous iOS 14 !

Pour rappel, il s’agit d’un jailbreak iOS 14.3 semi-tethered, ce qui signifie qu’il faudra réitérer l’étape 5 à chaque fois que vous redémarrerez votre appareil iOS. Tout ce qui aura été téléchargé via Cydia restera bien évidemment sur votre appareil et sera correctement téléchargé et installé une fois le jailbreak effectué de nouveau.