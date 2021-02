Leak : un aperçu du futur Mac Pro mini d’Apple ?

Le leakeur Apple Jon Prosser a partagé la première image de ce qu’il prétend être le prochain Mac Pro mini d’Apple.

Prosser a partagé une photo du futur appareil dans le cadre de sa dernière vidéo mise en ligne sur sa chaîne Front Page Tech. Celle-ci évoque également que l’iMac de 2021 aurait les mêmes coloris que l’iPad Air.

Le spécialiste des leaks a décrit le prochain Mac Pro Mini comme étant l’équivalent de « trois à quatre Mac Mini empilés les uns sur les autres ». Prosser affirme qu’il ressemblera beaucoup au Power Mac G4 Cube d’Apple, qui rappelons-le a été un échec commercial au début des années 2000.

Apple préparerait deux nouveaux Mac Pro

Un rapport récent publié par Mark Gurman de Bloomberg suggère qu’Apple travaille sur deux nouveaux Mac Pro. Le premier serait une mise à jour du Mac Pro 2019 « râpe à fromage », doté d’une puce Apple Silicon ou Intel. Le second être beaucoup plus petit et bénéficier d’une façade extérieure en aluminium similaire à celle du G4 Cube. Ce deuxième modèle semble être celui dont parle Prosser.

On ne sait pas quand ce Mac Pro mini pourrait faire ses débuts. Pour rappel, le Mac Pro de troisième génération a fait ses débuts lors de la World Wide Developers Conference 2019. Il a remplacé le design « poubelle » qu’Apple avait présenté pour la première fois en 2013.

Comme la dernière mis à jour du Mac Pro ne remonte pas à bien longtemps, il faudra probablement prendre notre mal en patience. Cependant, en raison du passage à Apple Silicon, il serait logique que la firme de Cupertino veuille donner à ses utilisateurs (les plus riches !) les puces de la série M dès que possible.